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На пороге суицида. Как предотвратить беду?
08.09.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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— Бремя самоубийств тем тяжелее для человечества, чем моложе человек решает уйти из жизни. 15-29 лет. Эти сухие цифры – возраст людей, наиболее часто совершающих суицид. Суициды не выбирают ни пол, ни гражданство, ни социальную принадлежность, — рассказала корреспонденту pinsknews.by врач-психиатр филиала «Межрайонный психоневрологический диспансер» Ольга Попека.
Новое ли это явление? Нет. С появлением человека, с появлением у нас способности испытать отчаяние, с древних времен человечество преследует эта проблема. А активно изучать и бороться с суицидами начали уже в 16 веке. Тогда, конечно, ученые не искали проблемы в психическом здоровье самоубийцы. Зато были обнаружены очень важные и до сих пор актуальные закономерности. Например, статистически доказано, что рост безработицы на 1% приводит к росту самоубийств на 4%.
Росту самоубийств, во все времена, не зависимо от уровня развития страны, способствовали экономический спад, смена общественных ценностей, снижение социальной защищенности. В принципе все, что может вызвать или усилить у человека чувства безнадежности и безысходности.
Психологическая гигиена – насколько совершенны наши навыки общения, научили ли нас родители решать конфликты, обучены ли мы планировать, умеем ли осознавать свои чувства – навыки способные защитить нас от отчаяния. С развитием медицины мы увидели, что только 10% людей, пытавшихся свести счеты с жизнью, были психически здоровы.
Чаще всего мысли о самоубийстве появляются во время депрессии, у людей, страдающих зависимостями или расстройством личности. Нетрудно догадаться, что все перечисленные факторы, как общественные, так и медицинские идут рука об руку. И только работая со всеми сторонами проблемы, мы можем помочь отчаявшимся не совершать рокового шага.
О видах, статистике и способах суицида сказано очень много. И я считаю более важным остановиться на практических советах. В первую очередь необходимо обратится к врачу-психиатру или психотерапевту. Починку вещей, ремонт автомобиля, обучение детей – мы стараемся доверить профессионалам, как важное и ценное. А что может быть ценнее жизни?
НЕЛЬЗЯ, да и попросту преступно, обесценивать такие сигналы. Еще страшнее посчитать глупостью более очевидные звоночки – прямые угрозы убить себя, прощание (например, раздаривание любимых вещей), резкие перемены в настроении (например, спокойствие после долгого периода депрессии), появление плана самоубийства и орудий для его осуществления.
Есть мнение, что суицид – это результат логической ошибки. Логика самоубийцы следующая – «Моя жизнь полна боли. Если закончится жизнь закончится и боль». И наша с вами задача указать отчаявшемуся на эту ошибку, рассказать, что его смерть не принесет никому облегчение, а только горе, что в смерти нет ничего романтичного, что она не решит проблему, что никто не знает, а закончится ли действительно боль.
Человеку, думающему о самоубийстве необходимо:
Помните, ни в коем случае нельзя брать ответственность на себя. Все что я перечислила в статье необходимо одновременно с медицинской помощью. Суицидальные мысли, планы и намерения – обязательный повод обратится к врачу-психиатру и даже вызову бригадой скорой помощи. Депрессия или другое расстройство на фоне которого появились мысли о смерти требует лечения. Пытаться обойтись без профессиональной помощи – опасно для жизни ваших близких.
Также нельзя:
Как бы ни была сложна наша жизнь, в ней все равно больше хорошего. И как бы ни было плохо сейчас, даже несколько минут счастья в будущем – лучше, чем небытие. Мы можем сами выбирать, на чем сосредотачивать свое внимание – на грязных лужах или на ярком листопаде. Если же своих сил недостаточно, вы всегда найдете помощь и поддержку у наших специалистов!
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