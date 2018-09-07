На пороге суицида. Как предотвратить беду?



В современном мире человека преследуют самые разнообразные болезни. Нас способны убить инфекции и сердечно-сосудистые заболевания, опасность аварий и травм подстерегает нас на дорогах и производстве. Мировое сообщество изо всех сил борется за сохранение жизни и здоровья человечества, и достигает на этом поприще огромных успехов. И тем обиднее, что и в наше просвещенное, цивилизованное время – самоубийства остаются в списке самых частых причин смерти.

Каждые 40 секунд где-то в мире человек решает расстаться с жизнью. Каждые 40 секунд как минимум 6 человек, близких погибшему узнают, что такое горе потери.

— Бремя самоубийств тем тяжелее для человечества, чем моложе человек решает уйти из жизни. 15-29 лет. Эти сухие цифры – возраст людей, наиболее часто совершающих суицид. Суициды не выбирают ни пол, ни гражданство, ни социальную принадлежность, — рассказала корреспонденту pinsknews.by врач-психиатр филиала «Межрайонный психоневрологический диспансер» Ольга Попека.

Новое ли это явление? Нет. С появлением человека, с появлением у нас способности испытать отчаяние, с древних времен человечество преследует эта проблема. А активно изучать и бороться с суицидами начали уже в 16 веке. Тогда, конечно, ученые не искали проблемы в психическом здоровье самоубийцы. Зато были обнаружены очень важные и до сих пор актуальные закономерности. Например, статистически доказано, что рост безработицы на 1% приводит к росту самоубийств на 4%.

Росту самоубийств, во все времена, не зависимо от уровня развития страны, способствовали экономический спад, смена общественных ценностей, снижение социальной защищенности. В принципе все, что может вызвать или усилить у человека чувства безнадежности и безысходности.

Психологическая гигиена – насколько совершенны наши навыки общения, научили ли нас родители решать конфликты, обучены ли мы планировать, умеем ли осознавать свои чувства – навыки способные защитить нас от отчаяния. С развитием медицины мы увидели, что только 10% людей, пытавшихся свести счеты с жизнью, были психически здоровы.

Чаще всего мысли о самоубийстве появляются во время депрессии, у людей, страдающих зависимостями или расстройством личности. Нетрудно догадаться, что все перечисленные факторы, как общественные, так и медицинские идут рука об руку. И только работая со всеми сторонами проблемы, мы можем помочь отчаявшимся не совершать рокового шага.

О видах, статистике и способах суицида сказано очень много. И я считаю более важным остановиться на практических советах. В первую очередь необходимо обратится к врачу-психиатру или психотерапевту. Починку вещей, ремонт автомобиля, обучение детей – мы стараемся доверить профессионалам, как важное и ценное. А что может быть ценнее жизни?

Что же требуется от родных и близких? Самое главное – воспринимать слова и чувства наших близких всерьез.Человек не имеющий мыслей о самоубийстве – не говорит о желании умереть! Если человек начал рассуждать в ключе – «без меня будет лучше всем», «какой смыл в моей жизни» – значит он уже близок к отчаянию.

НЕЛЬЗЯ, да и попросту преступно, обесценивать такие сигналы. Еще страшнее посчитать глупостью более очевидные звоночки – прямые угрозы убить себя, прощание (например, раздаривание любимых вещей), резкие перемены в настроении (например, спокойствие после долгого периода депрессии), появление плана самоубийства и орудий для его осуществления.

Есть мнение, что суицид – это результат логической ошибки. Логика самоубийцы следующая – «Моя жизнь полна боли. Если закончится жизнь закончится и боль». И наша с вами задача указать отчаявшемуся на эту ошибку, рассказать, что его смерть не принесет никому облегчение, а только горе, что в смерти нет ничего романтичного, что она не решит проблему, что никто не знает, а закончится ли действительно боль.

Человеку, думающему о самоубийстве необходимо:

объяснить, что самоубийство не улучшит ситуацию и не решит проблему;

постоянная поддержка. Чем больше социальных связей, тем лучше;

присутствие рядом близкого (чтобы показать, что страдающий не одинок и не брошен);

наличие в доме детей, беременность кого-то из родных или самого человека;

семья (поддержка и понимание самых родных);

участие в общественной жизни (школа, работа, любой занятый единой целью коллектив – что бы страдающий видел – он нужен);

вера, как один из самых сильных факторов предотвращения самоубийства;

решение проблем (решение! А не пустое обещание помочь) или обучение, разъяснение – как выйти из конфликтной ситуации.

Помните, ни в коем случае нельзя брать ответственность на себя. Все что я перечислила в статье необходимо одновременно с медицинской помощью. Суицидальные мысли, планы и намерения – обязательный повод обратится к врачу-психиатру и даже вызову бригадой скорой помощи. Депрессия или другое расстройство на фоне которого появились мысли о смерти требует лечения. Пытаться обойтись без профессиональной помощи – опасно для жизни ваших близких.

Также нельзя:

обесценивать переживания, судить «со своей колокольни» («глупости не говори», «это ты еще проблем не видел» и прочее);

провоцировать, подстрекать, «брать на слабо»;

немедленно выполнять требования самоубийцы, если они потенциально вредны – например, дать деньги алкоголику, требовать ответных чувств от объекта любви дочери и т.п. Таким образом мы можем закрепить суицидальное поведение, и человек будет прибегать к нему при любой проблеме;

даже если вам кажется, что угроза самоубийства – чистой воды манипуляция, все равно надо воспринимать ее всерьез! Только человек, в душе готовый к самоубийству, будет этим манипулировать;

кричать, ругать, указывать на греховность и последующий позор самоубийства. Да, в обществе с крепкой верой, где это считается недопустимым – суицидов меньше. Но если перегнуть, задавить человека чувством вины – мы просто лишим его шанса получить помощь;

«вешать ярлыки», называть самоубийство слабостью, пресекать разговоры о проблеме (табу) – и в таком случае мы лишим человека шанса обратится за помощью.

Как бы ни была сложна наша жизнь, в ней все равно больше хорошего. И как бы ни было плохо сейчас, даже несколько минут счастья в будущем – лучше, чем небытие. Мы можем сами выбирать, на чем сосредотачивать свое внимание – на грязных лужах или на ярком листопаде. Если же своих сил недостаточно, вы всегда найдете помощь и поддержку у наших специалистов!