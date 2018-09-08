Международный день красоты отмечается по всему миру 9 сентября

Учредителем праздника стал Международный комитет по косметологии и эстетике CIDESCO, который был основан в Брюсселе в 1946 году и считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире.

9 сентября отмечают свой профессиональный праздник косметологи, визажисты, модельеры, стилисты, парикмахеры, пластические хирурги и люди, которые помогают нам выглядеть лучше. 9 сентября проводится множество конкурсов красоты, а также шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием.

Сегодня модной считается естественная красота. Однако идеалы женской красоты постоянно меняются.