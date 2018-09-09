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Азбука гипертоника. Артериальное давление будут снижать по-новому

10.09.2018 10:44 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Азбука гипертоника. Артериальное давление будут снижать по-новому
shutterstock.com

Новое «Руководство по контролю за артериальной гипертонией», только что опубликованное в ведущем кардиологическом европейском журнале European Heart Journal, — это солидный 98-страничный документ. В нём много полезной информации не только для врачей, но и для простых людей. Если бы гипертоники внимательно прочитали его, то нашли бы ответы на многие вопросы, которые задают врачам и друзьям о болезни, но не всегда получают грамотный ответ. Для них «АиФ» делает выжимку из этого руководства, собрав самое важное и полезное.

Азбука гипертоника. Артериальное давление будут снижать по-новому Правда ли, что повышенное давление говорит о риске инсульта?

Давление нормы

Важно понимать, что 120/80 — это нормальное давление. Но оптимальное — немного ниже этих цифр (см. таблицу). Почему? Давление повышает риск развития атеросклероза. И что прискорбно: в лёгкой степени такое негативное влияние начинается уже при систолическом (верхнем) давлении (САД) в 115 мм рт. ст. Некоторые низкое давление переносят плохо. Но если у вас 110-115 мм рт. ст. и нет проблем (головокружение, слабость), то это просто здорово. Риск атеросклероза и болезней сердца при этом минимальный.

Проверьте, какое у вас давление
Характеристика давления Систолическое (верхнее) артериальное давление (САД), мм рт. ст. Диастолическое (нижнее) артериальное давление (ДАД), мм рт. ст. 
Оптимальное  <120 <80
Нормальное 120-129 80-84
Высокое нормальное 130-139 85-89
Гипертония 1-й степени 140-159 90-99
Гипертония 2-й степени 160-179 100-109
Гипертония 3-й степени >180 >110
Изолированная систолическая гипертония >140 <90

А как быть, если давление 160/95? Если судить по нижнему диастолическому давлению (ДАД), то это гипертония 1-й степени, а если по верхнему (САД), то 2-й степени. Как быть? Останавливаемся на гипертонии 2-й степени: всегда надо выбирать вариант более высокого давления. Изолированная систолическая гипертония — существенное повышение только САД. Так бывает у людей в возрасте из-за атеросклероза. Лечение нужно не всегда, т. к. снижение давления может ухудшать приток крови к мозгу, вызывая головокружения, повышая риск инсульта.

Азбука гипертоника. Артериальное давление будут снижать по-новому Защита от инсульта. Что делать при скачках давления

Дома и у врача

Как быть, если у врача давление больше, а когда проверяете дома сами — ниже? Так обычно и должно быть: САД у врача обычно бывает выше, чем дома, на 5-15 мм рт. ст. Вам при контроле давления нужно ориентироваться на свои измерения, а врач учитывает и те и другие.

Это называется «гипертония белого халата» — так пациент может реагировать на врача. Бывает у 30-40% пациентов, чаще с возрастом, у эмоциональных людей, у женщин в менопаузе. Такое состояние требует контроля и обязательного лечения гипертонии. Для диагностики хорошо сделать суточный мониторинг давления.

Если у врача давление нормальное, а дома повышено. Это так называемая маскированная гипертония. Бывает у 15% пациентов, чаще у молодых мужчин, курящих, с хроническим стрессом или тревогой. Не очень хороший фактор для прогноза и требует раннего лечения. Чтобы не пропустить, чаще измеряйте давление и не игнорируйте цифры, выявленные дома.

Как измерять давление правильно? 5 мин. отдохните, удобно сядьте на стуле, руку положите на стол, чтобы манжета была на уровне сердца, расслабьте руку. Измерять лучше 3 раза через паузу в 1-3 мин. Вычислите среднее из двух последних измерений, это и будет ваше давление.


Азбука гипертоника. Артериальное давление будут снижать по-новому
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Мнение эксперта

Заведующий кафедрой и учёный секретарь Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова, профессор Юрий Васюк:

— Разработка нового руководства по артериальной гипертонии (АГ) в Европе проходила в непростой ситуации. В прошлом году в США Американская коллегия кардиологов и Американская ассоциация сердца опубликовали свои новые и достаточно радикальные рекомендации по АГ. Они всколыхнули научное сообщество, поскольку в них был снижен уровень нормального АД, и в результате изменились подходы к лечению. В США предложили считать гипертонией 1-й степени 130-139/80-89 мм рт. ст., а у нас этот уровень АД ещё не считается болезнью. Такое решение сразу увеличивает число больных артериальной гипертонией в мире с 25 до 46% от всего взрослого населения и влечёт за собой более раннее назначение лекарственных препаратов. В ЕС решили оставить старые нормы, и тому были реальные причины, но на определённый компромисс всё же пошли. Теперь снижать давление желательно до более низкой величины — до 130/79, но не ниже 120/70. Этот уровень АД называют целевым, и его нужно достигать, если пациент хорошо переносит такое снижение давления.

Азбука гипертоника. Артериальное давление будут снижать по-новому
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Другие важные новшества связаны с количеством назначаемых препаратов. Большинству пациентов нужно сразу назначать комбинацию из двух снижающих давление лекарств, содержащихся в одной таблетке (такие фиксированные комбинации более удобны). Лечение одним препаратом возможно у молодых людей с невысоким АД и низким риском сердечно-сосудистых осложнений, а также у очень пожилых (старше 80 лет) или ослабленных больных. Если же у пациента очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений и есть сопутствующая ИБС, перенесённый в прошлом инфаркт или сахарный диабет, то ему надо начинать приём сразу двух снижающих давление лекарств, даже при таком невысоком АД, как 130-139/85-89.

Стало больше факторов риска сердечно-сосудистых осложнений при гипертонии. Например, теперь к ним относится не только ожирение, но даже избыточная масса тела или пульс более 80 ударов в минуту в покое. В исследованиях было показано, что это увеличивает риск инфарктов миокарда и инсультов.

 
 
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В Европе приняты новые ориентиры для лечения давления.
 
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