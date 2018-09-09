С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4798 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 18 человек

Лесные массивы:
Поречский с/с – 3 случая.
Коптевский с/с – 1 случай.
Сопоцкинский с/с – 1 случай.
Гожский с/с – 1 случай.
м-н Погораны-Кошевники – 1 случай.
Частное домовладение Коптевского с/с – 1 случай.
Дачные участки Коптевского с/с – 3 случая.
Волковысский район:
Лесные массивы:
д.Ковали – 1 случай.
«Замковый» – 1 случай.
Ивьевский район:
Лесной массив д.Красовщина – 1 случай.
Лидский район:
Лесной массив аг.Дитва – 1 случай.
Островецкий район:
Лесные массивы г.Островец (в районе ул. Слободка, Белькишки) – 2 случая.
Ошмянский район:
Лесной массив д.Повяжи – 1 случай.