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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4798 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 18 человек

10.09.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4798 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 18 человек

Гродно и Гродненский район: 

Лесные массивы: 
Поречский с/с – 3 случая. 
Коптевский с/с – 1 случай. 
Сопоцкинский с/с – 1 случай. 
Гожский с/с – 1 случай. 
м-н Погораны-Кошевники – 1 случай. 
Частное домовладение Коптевского с/с – 1 случай. 
Дачные участки Коптевского с/с – 3 случая. 

Волковысский район: 

Лесные массивы: 

д.Ковали – 1 случай. 
«Замковый» – 1 случай. 

Ивьевский район: 

Лесной массив д.Красовщина – 1 случай. 

Лидский район: 

Лесной массив аг.Дитва – 1 случай. 

Островецкий район: 

Лесные массивы г.Островец (в районе ул. Слободка, Белькишки) – 2 случая. 

Ошмянский район: 

Лесной массив д.Повяжи – 1 случай. 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4798 человек, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 18 человек

 
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:  Лесные массивы:  Поречский с/с – 3 случая.  Коптевский с/с – 1 случай.  Сопоцкинский с/с – 1 случай.  Гожский с/с – 1 случай.  м-н...
 
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