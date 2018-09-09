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Бешеная лиса забрела в агрогородок Гродненского района

10.09.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Бешеную лису обнаружили в одном из агрогородков Гродненского района. Такую информацию распространила районная газета "Перспектива" со ссылкой на ветврача-эпизоотолога Гродненской райветстанции Ольгу Трофимову, сообщает БЕЛТА.
Бешеная лиса забрела в агрогородок Гродненского района
Фото Pixabay

Жительница агрогородка Лойки сообщила в ветлечебницу о том, что под кустом возле одного из подворий лежит лиса, передвигается вяло, на людей не обращает внимания. Животное отловили, результаты лабораторных исследований подтвердили бешенство. Теперь в очаге на протяжени двух месяцев будут проводиться противоэпизоотические и противоэпидемические мероприятия, в том числе внеплановый отлов бродячих животных и вакцинация домашних питомцев.

Ранее жители населенного пункта жаловались на лис. Хищники не боялись людей и таскали с подворий кур. Тогда высказывались опасения, что животные могут быть больными.

Это уже шестой случай бешенства у животных с начала года в Гродненском районе. Чаще всего заболевшими были лисы. Впрочем, были и необычные факты. Например, житель деревни Сыпаная Гора пострадал от нападения бешеного барсука, а в Скиделе карантин объявили из-за бешеного ежика.

БЕЛТА

 
 
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Бешеную лису обнаружили в одном из агрогородков Гродненского района. Такую информацию распространила районная газета "Перспектива" со ссылкой на...
 
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