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В Пинске врачи дадут рекомендации, как сохранить зрение ребёнку
10.09.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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За последние 20 лет специалисты отмечают резкое ухудшение остроты зрения у детей и подростков и связывают это, прежде всего, с возрастанием зрительной нагрузки и подверженностью органов зрения ребенка влиянию внешних факторов современной цивилизации (чрезмерной просмотр телепередач, долгое нахождение перед монитором компьютера), не сбрасывают со счетов и наследственный фактор (миопия — в 70% случаев).
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> За последние 20 лет специалисты отмечают резкое ухудшение остроты зрения у детей и подростков и связывают это, прежде всего, с возрастанием зрительной нагрузки и...
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