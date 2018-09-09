В Пинске врачи дадут рекомендации, как сохранить зрение ребёнку

За последние 20 лет специалисты отмечают резкое ухудшение остроты зрения у детей и подростков и связывают это, прежде всего, с возрастанием зрительной нагрузки и подверженностью органов зрения ребенка влиянию внешних факторов современной цивилизации (чрезмерной просмотр телепередач, долгое нахождение перед монитором компьютера), не сбрасывают со счетов и наследственный фактор (миопия — в 70% случаев).



