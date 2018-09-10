Мифы и правда о насвае

Продавцы и заядлые любители насвая активно распространяют о нем неверную информацию. Попробуем развенчать некоторые из излюбленных видов лжи о наркотике.

Пожалуй, самый распространенный миф. Насвай помогает бросить курить. На самом деле это не так, ведь в нем содержится тот же никотин, что и в сигаретах. Вот только благодаря специфическому способу приема зелья, концентрация, попадающая в организм, становится намного большей. Да и вред от него куда больше. Поэтому вряд ли возможно с помощью насвая избавиться от сигарет. Кстати, как признаются сами подростки, еще никому из начавших «закидывать» наркотик не удалось с его помощью бросить курить. Да и вообще не стоит выбирать, что безопаснее: насвай или сигареты, а просто избавляться от вредной привычки. К счастью, сейчас есть множество легальных и безопасных для здоровья способов бросить курить. В крайнем случае можно обратиться в специализированный реабилитационный центр.

Следующая ложь: считается, что наркотик помогает быстро расслабиться и получить приятные ощущения. Говоря про это, распространители обычно забывают упомянуть рвоту, диарею (понос) и прочие «живописные картинки», сопровождающие прием наркотика.

Продавцы уверяют, что регулярное употребление защищает от заболеваний зубов и десен. В том числе, от кариеса и пародонтоза. Но, как признаются более честные, с зубами вообще можно распрощаться. Вначале они почернеют от никотина, а затем их придется заменить на искусственные. А пластмассовые или золотые зубы и в самом деле не болят.

Некоторые умельцы добавляют в наркотик мятную настойку, уверяя, что так можно избавиться от неприятного запаха и вкуса насвая. Но они умалчивают, что это может спровоцировать воспаление губы вплоть до ее прободения (дырку прожжет). Вряд ли это может компенсировать отсутствие запаха.

От одного раза никаких последствий не будет, уверяют продавцы. На самом деле, не нужно даже спорить о том, вреден ли насвай. Даже однократный прием наркотика может привести к тяжелым поражениям внутренних органов, бесплодию или даже смерти.

Вот еще миф. Насвай — это не наркотик, поэтому он не вызывает зависимости и вред от него отсутствует. Можно еще услышать глупые высказывания: «попробовать в жизни нужно все, особенно, пока молод». А зависимость появляется очень быстро, и последствия употребления подобных веществ очень печальные.

1. Никотин провоцирует сужение сосудов и ухудшение снабжения кислородом всех органов, в том числе и головного мозга. Это чревато инсультами, инфарктами и другими острыми нарушениями кровообращения.

2. Соли тяжелых металлов, накапливаясь в организме, вызывают поражение ЦНС, печени, почек, а также хрупкость костей и деформацию скелета.

3. Мышьяк влечет за собой интоксикацию организма, для которой характерны тошнота, рвота, диарея, а впоследствии печеночная и почечная недостаточность.

4. Состав куриного помета провоцирует поражение слизистых оболочек полости рта, а также нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, употребление экскрементов птиц и животных существенно повышают шансы заражения кишечной инфекцией, паразитарными болезнями и даже вирусными гепатитами.

Несмотря на это, большое количество людей (особенно подростков) продолжают употреблять наркотик, поскольку его действие напоминает опиоидное опьянение, только в более легкой степени. Нужно отметить, что другими «побочными действиями» являются головокружение, обильное слюноотделение, жжение во рту, неприятный вкус и запах, снижение тонуса мышц, потемнение в глазах, чувство покалывания в руках и ногах. Трудно назвать это состояние приятным, особенно если учесть возможные тошноту, рвоту, диарею и другие явления.

Даже кратковременное употребление насвая способно оказать ощутимое воздействие на организм, что можно говорить о длительном применении!

По материалам УЗ «Лоевская ЦРБ».

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