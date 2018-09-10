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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4851 человек, в том числе вчера, 10 сентября, – 53 человека

11.09.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4851 человек, в том числе вчера, 10 сентября, – 53 человека

Гродно и Гродненский район:
 
Лесные массивы:  
Озерский с/с – 3 случая,
 Коптевский с/с – 1 случай,
Сопоцкинский с/с – 1 случай,
Гожский с/с – 3 случая,
Вертелишковский с/с – 1 случай,
Обуховский с/с – 2 случая,
Поречский с/с – 1 случай,
Подлабеньский с/с – 1 случай,
Квасовский с/с – 1 случай,
Одельский с/с – 1 случай,
урочище Пышки – 2 случая,
лесопарк Румлево – 2 случая,
м-н Ольшанка – 1 случай,
м-н Зарица – 1 случай,
м-н Барановичи – 1 случай, 
п. Фабричный – 1 случай, 
г. Скидель – 1 случай.
 
Частное домовладение г. Гродно (ул. Куйбышева) – 1 случай.
 
Дачные участки: 
Коптевский с/с – 2 случая,
Сопоцкинский с/с – 1 случай,
Поречский с/с – 1 случай.
 
Берестовицкий район – 1 случай.
Мостовский район – 2 случая.
Щучинский район – 3 случая.
Местность не установлена – 1 случай.
 
Волковысский район: 
Лесные массивы: 
д. Даниловцы – 1 случай,
д.Конюхи – 1 случай,
д. Лесники – 1 случай,
д. Дыхновичи – 1 случай,
д. Хатьковцы – 1 случай,
в районе дачного участка «Козьи горы» – 1 случай.
Свислочский район – 2 случая.
Зельвенский район – 1 случай.
Беловежская пуща – 2 случая.
 
Слонимский район:
Дачный участок д. Якимовичи – 1 случай.
Лесной массив г. Слонима (м-н Лабазовка) – 1 случай.
 
Сморгонский район:
Лесные массивы: 
д. Гориденяты – 1 случай,
д. Гаути – 1 случай.
 
Щучинский район:
Частное домовладение д. Новоселки – 1 случай.
г. Минск (парк челюскинцев) – 1 случай. 
 
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4851 человек, в том числе вчера, 10 сентября, – 53 человека
 
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродно и Гродненский район:   Лесные массивы:   Озерский с/с – 3 случая,  Коптевский с/с – 1 случай, Сопоцкинский с/с – 1 случай, Гожский с/с – 3 случая,...
 
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