Как избавиться от катаракты: советы специалиста

Как избавиться от катаракты расскажет ведущий специалист, заведующий хирургическим отделением клиники «Новое зрение» г.Брест, Снапок Илья Петрович.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59256.php

Читать полностью в источнике с фото:





Катаракта – серьезное заболевание. Что должен знать пациент об этом?

Катарактой мы называем любое помутнение хрусталика. В 21-м веке диагноз катаракта – это абсолютно не приговор . Это заболевание достаточно просто диагностируется и легко устраняется хирургическим путем. Операция при катаракте – высокотехнологический процесс, проводимый амбулаторно, на современном оборудовании. Это бесшовная хирургия, выполняемая под местной анестезией, с быстрым периодом восстановления и адаптации. То есть, операция проводится через самогерметизирующийся микроразрез, что не требует наложения швов. Отсутствие швов – это профилактика послеоперационного астигматизма . Использование микроразрезов приводит к быстрому заживлению. Пациенты восстанавливаются за короткий период времени, ограничение трудовой деятельности и социальной активности минимально. Трудоспособность возобновляется быстро, часто пациенты не использует больничный лист. Если сравнить с недавним прошлым – лет 20-30 назад – при хирургии катаракты использовали большие разрезы, требующие наложения швов, что приводило к развитию значительного послеоперационного астигматизма, с которым было очень трудно бороться, и, соответственно – к недостаточно четкому зрению и зависимости от очков в будущем. Раньше после такой операции пациенты вынуждены были пользоваться очками – либо читать, либо использовать для дали – смотреть телевизор, водить автомобиль и др. А сама операция проводилась в условиях стационара с пребыванием в нем несколько дней и последующим амбулаторным восстановлением на больничном листе сроком до 1 месяца, а то и дольше. На современном этапе развития технологий катарактальной хирургии - операция по замене хрусталика максимально реабилитирующая процедура, позволяющая пациенту не иметь ограничений в повседневной жизни.

Как выбрать «правильный» искусственный хрусталик?

По технологии после удаления катаракты в глаз имплантируют искусственный хрусталик. Искусственный хрусталик – это по сути имплант – или точнее – интраокулярная линза, которая пропускает, преломляет и направляет лучи света на сетчатку глаза. Интраокулярная линза изготовлена из гибких, химически инертных полимеров. Она не вызывает никаких реакций в глазу и не изнашивается. Существует современная линейка интраокулярных линз, позволяющих избавиться как от катаракты, так и от очков. Самая передовая интраокулярная линза на сегодняшний день – это трифокальная. Клиника «Новое зрение» является единственной референтной клиникой Rayner, представляет на рынке республики Беларусь «семью» линз Rayner. Трифокальная асферичная линза Ray One обладает особым преимуществом перед ранее известными моделями линз, имеет три фокуса, что дает хорошее зрение вблизи, на среднем расстоянии (компьютер, планшет) и на дальнем расстоянии. Оптика такой линзы уникальна, обеспечивает максимально четкое и контрастное зрение. Интраокулярная линза Ray One дает свободу от очков, и именно поэтому ее также используют в коррекции пресбиопии – возрастной дальнозоркости.

Как не допустить развития возрастной дальнозоркости? Существует ли профилактика?

К сожалению, нет. Это естественный и необратимый процесс старения организма. С возрастом, после 40-45 лет, у каждого человека начинают развиваться физиологические изменения в хрусталиках за счет уплотнения его вещества что приводит к снижению эластичности. Процесс прогрессирует и приводит к ослаблению аккомодации – способности человека менять фокус зрения вдаль и вблизь. Таким образом развивается возрастная дальнозоркость, что вынуждает человека пользоваться очками при работе вблизи. Со временем способность к аккомодации снижается полностью и человек вынужден пользоваться двумя-тремя парами очков для разных расстояний. Трифокальная линза Ray One – современный выбор как в лечении катаракты, так и в коррекции возрастной дальнозоркости.