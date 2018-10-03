|
Опасности поражения электрическим током: Попались на удочку
04.10.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Несмотря на постоянное информирование населения в республике не уменьшается количество случаев травмирования людей электрическим током не только на рыбалке, но и при подготовке к ней. Ловля рыбы с берега осуществляется телескопическими удочками длиной более шести метров, что соизмеримо с расстоянием от проводов воздушных линий до земли.
27.06.2018г. в Гомеле на ул. Бельченко расположено 2 озера, которые пересекает ВЛ-110 кВ «Гомсельмаш-330 – Западная №3». На насыпи между двумя озерами в пролете опор 27-28 пострадавший произвел касание удилищем провода, в результате чего попал под напряжение, получил ожоги 60% кожных покровов со смертельным исходом.
Плакаты о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током установлены у опор ВЛ-110 кВ с двух сторон водоема.
23.07.2018г. в Бобруйске пострадавший с сыном рыбачили на озере. Со слов сына, отец, подняв удочку (длина - 6м), приблизился удилищем на недопустимое расстояние к ВЛ-110 кВ, в результате чего попал под напряжение и получил ожоги 2-4 степени.
Габариты ВЛ в месте несчастного случая – 9,8 метра.
31.08.2018г. в Гомеле пострадавший при передвижении с разложенной телескопической углепластиковой удочкой, (длина удилища – 7 метров), приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-10 кВ от ПС «Кравцовка» в пролете опор 22-23 и попал под напряжение. Получил электротравму кисти правой руки.
На каждой опоре установлены хорошо читаемые плакаты о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током.
Любителей рыбалки не останавливает многочисленные предупреждения о запрете рыбной ловли под линиями электропередачи.
Н. С. ГРЕХОВ, инспектор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на постоянное информирование населения в республике не уменьшается количество случаев травмирования людей электрическим током не только на рыбалке, но...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)