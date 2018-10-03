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Опасности поражения электрическим током: Попались на удочку

04.10.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Несмотря на постоянное информирование населения в республике не уменьшается количество случаев травмирования людей электрическим током не только на рыбалке, но и при подготовке к ней. Ловля рыбы с берега осуществляется телескопическими удочками длиной более шести метров, что соизмеримо с расстоянием от проводов воздушных линий до земли.
Опасности поражения электрическим током: Попались на удочку

27.06.2018г. в Гомеле на ул. Бельченко расположено 2 озера, которые пересекает ВЛ-110 кВ «Гомсельмаш-330 – Западная №3». На насыпи между двумя озерами в пролете опор 27-28 пострадавший произвел касание удилищем провода, в результате чего попал под напряжение, получил ожоги 60% кожных покровов со смертельным исходом.

Плакаты о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током установлены у опор ВЛ-110 кВ с двух сторон водоема.

23.07.2018г. в Бобруйске пострадавший с сыном рыбачили на озере. Со слов сына, отец, подняв удочку (длина - 6м), приблизился удилищем на недопустимое расстояние к ВЛ-110 кВ, в результате чего попал под напряжение и получил ожоги 2-4 степени.

Габариты ВЛ в месте несчастного случая – 9,8 метра.

31.08.2018г. в Гомеле пострадавший при передвижении с разложенной телескопической углепластиковой удочкой, (длина удилища – 7 метров), приблизился на  недопустимое расстояние к проводу ВЛ-10 кВ от ПС «Кравцовка» в пролете опор 22-23 и попал под напряжение. Получил электротравму кисти правой руки.

На каждой опоре установлены хорошо читаемые плакаты о запрете рыбной ловли и опасности поражения электрическим током.

Любителей рыбалки не останавливает многочисленные предупреждения о запрете рыбной ловли под линиями электропередачи.

Уважаемые любители рыбной ловли! 

Прежде чем приступить к увлекательному и полезному занятию, убедитесь, что поблизости нет воздушных линий электропередачи. Чтобы ваша рыбалка не имела грустного финала, помните об опасности приближения к проводам воздушных линий. Предостерегите об опасности других лиц, находящихся в поле вашего зрения, нарушающих Правила охраны электрических сетей и подвергающих опасности свою жизнь и жизнь окружающих.

Н. С. ГРЕХОВ, инспектор.

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Несмотря на постоянное информирование населения в республике не уменьшается количество случаев травмирования людей электрическим током не только на рыбалке, но...
 
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