Секреты аренды жилья в Турции – планируем поездку из Беларуси

Поездка в Турцию на отдых или по работе – это, в первую очередь, вопросы жилья. Чтобы сэкономить, можно снять квартиру посуточно или на длительный срок. Собираем полезные советы.

Для большинства жителей Беларуси поездка в Турцию предполагает покупку стандартного пакетного тура с проживанием в отеле по системе «все включено». Это хороший вариант, если предстоит несколько дней отдыха, которые хочется провести спокойно и без лишних хлопот. Однако если запланирована поездка в Турцию на месяц или даже на все лето, проживание в отеле может оказаться слишком дорогим удовольствием. Таким путешественникам лучше снимать квартиру или дом, тем более что сделать это вовсе несложно.

Чем хороша аренда жилья

Рынок аренды жилой недвижимости в Турции переживает пик развития и популярности. Найти хорошую квартиру в сезон может быть непросто, причем касается это не только курортных городов. И хотя у съемного жилья есть свои противники, преимущества такого варианта очевидны:

1. Огромный выбор предложений в любом городе Турции, в любом районе, с видом на море или на город, в центре или на окраине, дорого или бюджетно.

2. Комфортные условия. Как правило, в съемных квартирах сделан хороший ремонт и есть все необходимое для комфорта квартирантов: мебель, бытовая техника, горячая вода. Наличие интернета лучше уточнять заранее, так как он есть не во всех квартирах.

3. Оплата коммунальных услуг – забота владельца квартиры. Исключением становится аренда жилья на срок свыше 6 месяцев.

4. Экономия. Это один из самых главных пунктов, особенно если предстоит длительное проживание в Турции.

Где искать квартиру

Самый надежный способ найти съемную квартиру – обратиться к друзьям или знакомым. К сожалению, такая возможность есть не у всех жителей Беларуси, однако это вовсе не проблема. Благодаря интернету найти квартиру в нужном городе Турции можно буквально за несколько минут. В этом вопросе у путешественников есть несколько помощников:

- Самый популярный ресурс для поиска съемного жилья – Airbnb. Много вариантов квартир от собственников с отзывами прошлых жильцов.

- Агрегатор объявлений об аренде недвижимости – Flatfy. Полная база съемных квартир и домов с подробным описанием и реальными фотографиями.

- Знаменитый ресурс для поиска отелей – Booking. С недавнего времени на его страницах появились съемные квартиры, есть описание и отзывы.

Те, кто не доверяет сайтам с объявлениями, могут зайти на местный турецкий форум и попробовать найти квартиру непосредственно напрямую. Это неплохой способ сэкономить, но нужно знать английский или турецкий язык.

Особенности аренды недвижимости в Турции

В зависимости от срока аренды жилья в Турции, действуют определенные требования к документам. Традиционно аренду квартир разделяют на две группы:

1. Краткосрочная – до 6 месяцев.

2. Долгосрочная – 6 месяцев и дольше.

Снимая квартиру на 1-2 месяца, арендатору достаточно иметь загранпаспорт и деньги. На этом список требований заканчивается. Можно снимать квартиру в любом городе, любой площади, жить весь полгода в одном месте или менять жилье каждый месяц – словом, полная свобода.

С долгосрочной арендой ситуация выглядит несколько иначе. Главное отличие – документы, без которых снять жилье в Турции на год невозможно. Арендатору нужны:

- Загранпаспорт

- Свидетельство о рождении (кимлик)

- Долговая расписка (сенет), которая гарантирует владельцу квартиры своевременную оплату. С ней также можно обратиться в суд, если арендатор не оплатил проживание в оговоренные сроки.

- Договор аренды (бланки продаются в магазинах)

- Поручительство от гражданина Турции

Стоит отметить, что снимать квартиру в Турции на неделю или дней на 10 – вариант не слишком выгодный с финансовой точки зрения. Экономия начинается приблизительно от 2-3 недель проживания при условии правильно выбранной квартиры.

Тем, кто планирует поездку из Беларуси в Турцию на длительный срок, стоит обратить особое внимание на договор аренды. Очень важно, чтобы он был нотариально заверен. Это единственный законный способ решить любые возникающие вопросы между арендатором и арендодателем. Кроме того, в договоре должны быть указаны:

- Точный адрес квартиры и этаж, на котором она находится.

- Подробное описание съемного жилья: количество комнат, площадь, состояние ремонта, наличие поломок, неисправностей или любых других нюансов, которые впоследствии могут иметь значение.

- Обязанности и права арендатора и владельца квартиры.

- Условия, при которых договор аренды может быть расторгнут.

- Стоимость аренды и дата, до которой оплата должна быть передана хозяину жилья. Многие владельцы съемных квартир оставляют за собой право повышать арендную плату (максимум на 20% за год). Этот пункт тоже должен быть прописан в договоре.

- Механизм решения проблем, связанных с поломками в квартире. Как правило, если поломка случилась не по вине квартиранта, ремонт оплачивает владелец жилья.

Некоторые арендодатели просят своих квартирантов вносить депозит. Эти деньги могут быть возвращены по истечению срока аренды или использованы на мелкий ремонт квартиры. Этот вопрос следует заранее обсудить с хозяином.

Сравнение цен на съемные квартиры

Существует еще одно ошибочное мнение о том, что снимать квартиру в Турции – это всегда дорого. Однако, согласно статистике, снять квартиру в Гомеле стоит практически столько же, сколько на некоторых курортах Турции. Например, в Анталии можно найти предложения съемного жилья за $300-500 в месяц. Аренда частного дома, особенно недалеко от моря, обойдется дороже – около 1000 долларов за месяц проживания. Хотите сэкономить – ищите не квартиру, а комнату для аренды. Такие предложения в Турции тоже есть, и стоят они в среднем $200 за месяц.

Немного выше цены на съемное жилье будут в Стамбуле, куда регулярно приезжает большое количество людей не только на отдых, но и по работе. Аренда двухкомнатной квартиры в столице обойдется в среднем $800 в месяц. При этом за неделю проживания владельцы съемного жилья просят до $400 в зависимости от района города. В Стамбуле можно снять жилье и посуточно, оплата находится на уровне $30-50 за сутки проживания. А теперь посмотрите, за сколько можно арендовать квартиру в Астане, и сравните цифры.

Делаем выводы

Уже после первого опыта самостоятельной аренды жилья в Турции вы убедитесь, что сделать это очень легко. Эта страна гостеприимна для туристов, здесь нет строгих правил для желающих снять квартиру. Главное – начать поиск подходящих вариантов пораньше, когда выбор больше, а цены приятней. И не пренебрегайте договором аренды, если планирует жить в Турции дольше, чем полгода. Безопасность – гарантия комфортного отдыха без лишних хлопот.