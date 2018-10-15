Загнанные в укол. Так ли уж безопасны прививки, которые мы делаем?

Американские реалии

Эта информация заполнила соцсети. Антивакцинаторы говорят: «Если врач убеждает вас сделать прививку, предложите ему сначала доказать, что она безопасна, и сообщите, что в США (откуда родом большинство продвинутых прививок) официально установлено, что за три десятка лет обществу не было представлено доказательства безопасности прививки».

Перед эпидемией гриппа такой вброс может повлиять на её масштабы. Мы ознакомились с решением суда, всё оказалось иначе. В 1986 г. в США производители вакцин пролоббировали закон, который освобождал фармацевтические компании от ответственности в случае причинения вреда здоровью в результате применения вакцин, которые они производят. Компании несли большие потери из-за огромных судебных компенсаций при осложнениях и поставили правительству ультиматум: или закон, или они прекратят выпуск вакцин. Но конгресс отказывался его ратифицировать — уж очень откровенно закон защищал производителей. Его смягчили, внеся поправку: каждые 2 года минздрав США готовит отчёт о том, что сделано для безопасности вакцин. Впрочем, отчёты ни разу не готовились, что и подтвердил суд. Значит ли это, что вакцины не проверяли, как пишут антивакцинаторы? Нет. С 1986 г. почти все вакцины заменили на новые, и без проверки на безопасность их бы просто не зарегистрировали. Эта работа и должна была быть отражена в отчётах американского минздрава. Отсутствие таких отчётов — просто нарушение бюрократических правил, не более того.





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Наша действительность

В России ситуация противоположная: компенсации при осложнении от прививок очень малы. «При тяжёлых осложнениях, когда люди становятся инвалидами, начисляют всего 1 тыс. руб. в месяц, в случае смерти — 30 тыс. руб. однократно, — говорит доктор меднаук, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медэкспертизе Алексей Старченко. — И это происходит только в том случае, если комиссия признает, что осложнение вызвано прививкой. По опыту знаю, что идут на это неохотно даже в тяжёлых случаях, а лёгкие и средние осложнения не регистрируются вообще. Мне кажется это неоправданно жестоким. Представьте состояние родителей, когда здоровый ребёнок после прививки становится полностью парализованным, иногда так бывает. И им объясняют, что вакцина тут ни при чём.

Когда комиссии не признают связь прививки и осложнений, можно обратиться в суд. Я участвовал в таких делах, и это непросто. Судьи тоже не настроены на выплату адекватных компенсаций, которые к тому же бывают однократными, а человек остаётся инвалидом на всю жизнь. Я защищал ребёнка, который полностью оглох после прививки. Ему присудили компенсацию 80 тыс. руб.

Я сам сторонник прививок, если их не делать, осложнения и смертность от инфекций будут неизмеримо больше. Но если государство от нас требует вакцинации, компенсации при осложнениях должны быть реальными. Ведь с помощью прививки человек защищает не только себя, но и работает на общество: в привитой среде инфекция не распространяется и эпидемии не возникают. Но, поскольку каждый год, по статистике, бывает 400-600 тяжёлых осложнений, компенсация, медпомощь и реабилитация в таких случаях должны быть адекватными. Этим людям мы должны помочь. Я предлагал создать специальный орган (достаточно двух отделений, например, в Москве и Санкт-Петербурге), но чтобы в них работали профессионалы, способные понять связь осложнений с прививками, и чтобы пострадавшие из-за вакцинации могли без проблем приезжать на лечение и реабилитацию».