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Загнанные в укол. Так ли уж безопасны прививки, которые мы делаем?

16.10.2018 09:38 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Загнанные в укол. Так ли уж безопасны прививки, которые мы делаем?
shutterstock.com

Американские реалии

Эта информация заполнила соцсети. Антивакцинаторы говорят: «Если врач убеждает вас сделать прививку, предложите ему сначала доказать, что она безопасна, и сообщите, что в США (откуда родом большинство продвинутых прививок) официально установлено, что за три десятка лет обществу не было представлено доказательства безопасности прививки».

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Перед эпидемией гриппа такой вброс может повлиять на её масштабы. Мы ознакомились с решением суда, всё оказалось иначе. В 1986 г. в США производители вакцин пролоббировали закон, который освобождал фармацевтические компании от ответственности в случае причинения вреда здоровью в результате применения вакцин, которые они производят. Компании несли большие потери из-за огромных судебных компенсаций при осложнениях и поставили правительству ультиматум: или закон, или они прекратят выпуск вакцин. Но конгресс отказывался его ратифицировать — уж очень откровенно закон защищал производителей. Его смягчили, внеся поправку: каждые 2 года минздрав США готовит отчёт о том, что сделано для безопасности вакцин. Впрочем, отчёты ни разу не готовились, что и подтвердил суд. Значит ли это, что вакцины не проверяли, как пишут антивакцинаторы? Нет. С 1986 г. почти все вакцины заменили на новые, и без проверки на безопасность их бы просто не зарегистрировали. Эта работа и должна была быть отражена в отчётах американского минздрава. Отсутствие таких отчётов — просто нарушение бюрократических правил, не более того.

 


Загнанные в укол. Так ли уж безопасны прививки, которые мы делаем?
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Наша действительность

Загнанные в укол. Так ли уж безопасны прививки, которые мы делаем?В России ситуация противоположная: компенсации при осложнении от прививок очень малы. «При тяжёлых осложнениях, когда люди становятся инвалидами, начисляют всего 1 тыс. руб. в месяц, в случае смерти — 30 тыс. руб. однократно, — говорит доктор меднаук, президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медэкспертизе Алексей Старченко. — И это происходит только в том случае, если комиссия признает, что осложнение вызвано прививкой. По опыту знаю, что идут на это неохотно даже в тяжёлых случаях, а лёгкие и средние осложнения не регистрируются вообще. Мне кажется это неоправданно жестоким. Представьте состояние родителей, когда здоровый ребёнок после прививки становится полностью парализованным, иногда так бывает. И им объясняют, что вакцина тут ни при чём.

Загнанные в укол. Так ли уж безопасны прививки, которые мы делаем? Существует ли универсальная вакцина от гриппа?

Когда комиссии не признают связь прививки и осложнений, можно обратиться в суд. Я участвовал в таких делах, и это непросто. Судьи тоже не настроены на выплату адекватных компенсаций, которые к тому же бывают однократными, а человек остаётся инвалидом на всю жизнь. Я защищал ребёнка, который полностью оглох после прививки. Ему присудили компенсацию 80 тыс. руб.

Я сам сторонник прививок, если их не делать, осложнения и смертность от инфекций будут неизмеримо больше. Но если государство от нас требует вакцинации, компенсации при осложнениях должны быть реальными. Ведь с помощью прививки человек защищает не только себя, но и работает на общество: в привитой среде инфекция не распространяется и эпидемии не возникают. Но, поскольку каждый год, по статистике, бывает 400-600 тяжёлых осложнений, компенсация, медпомощь и реабилитация в таких случаях должны быть адекватными. Этим людям мы должны помочь. Я предлагал создать специальный орган (достаточно двух отделений, например, в Москве и Санкт-Петербурге), но чтобы в них работали профессионалы, способные понять связь осложнений с прививками, и чтобы пострадавшие из-за вакцинации могли без проблем приезжать на лечение и реабилитацию».

 
 
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Суд в США признал, что за последние 30 лет не было представлено ни одного доказательства безопасности вакцинации.
 
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