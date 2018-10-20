В Беларуси расширен перечень основных лекарств для льготного обеспечения

Новая редакция Перечня основных лекарственных средств, установленного постановлением Минздрава от 16 июля 2007 года № 65, значительно расширена.



В этот список включено 39 новых лекарств отечественного и зарубежного производства, в том числе антикоагулянты – ривароксабан и дабигатран, бозентан для лечения легочной гипертензии у детей, дорогостоящие лекарства для лечения иммунных заболеваний, комбинированные лекарства для лечения бронхиальной астмы, паркинсонизма, туберкулеза и ВИЧ, также расширен перечень лекарств и перевязочного материала для обеспечения пациентов всех возрастов с буллезным эпидермолизом.

Принцип назначения и отпуска комбинированных лекарственных средств из аптек не изменился, помимо фиксированной врач имеет право назначить свободную комбинацию лекарственных средств из препаратов входящих в перечень.