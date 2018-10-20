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В Беларуси расширен перечень основных лекарств для льготного обеспечения
21.10.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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Новая редакция Перечня основных лекарственных средств, установленного постановлением Минздрава от 16 июля 2007 года № 65, значительно расширена.
Обновленный перечень основных лекарственных средств, применяемых для оказания медицинской помощи всем категориям пациентов, имеющим право на льготное, в том числе бесплатное обеспечение лекарственными средствами размещен
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