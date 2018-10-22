Консультацию больные псориазом могут получить на «прямой линии» с врачом-специалистом

29 октября ежегодно проводится Всемирный день псориаза. Этот день посвящен людям, больным псориазом или псориатическим артритом.



— Псориаз или чешуйчатый лишай, является распространенным кожным заболеванием, — рассказала корреспонденту pinsknews.by врач-дерматовенеролог межрайонного кожно-венерологического диспансера И.Б. Новицкая. — Им болеют 1-3% населения земного шара, тенденция к росту заболеваемости сохраняется и в настоящее время. В Беларуси в структуре дерматовенерологических диагнозов псориаз составляет 3,6% от всей патологии. Частота распространения псориаза среди населения составляет от 3 до 4,5%.

Псориаз — один из наиболее распространенных и тяжелых дерматозов, имеющих тенденцию не только роста заболеваемости, но и увеличения числа устойчивых к лечению форм.

История псориаза насчитывает не одну сотню лет. О проявлениях псориаза и благотворном воздействии на него солнечных лучей знали ещё во времена Древней Греции. Следы псориатического поражения исследователи находят на телах древних людей, сохранившихся до наших дней благодаря мумификации. В средние века псориаз считали одним из проявлений лепры, из-за чего многие люди, страдающие псориазом, изолировались от общества, как прокаженные.

Причина возникновения псориаза остается неясной. Ни одна из существующих гипотез о возникновении псориаза не стала общепринятой. Существенная роль отводится наследственным факторам.

Структура генетической определяемости не расшифрована. Имеются сведения, указывающие на связь различных генетических маркеров и расовой или национальной принадлежности и типа течения псориаза. Наследственно обусловленный псориаз наблюдается у большинства больных и проявляется в детском и молодом возрасте, при отсутствии наследственной отягощенности — в более зрелом возрасте. Имеются гипотезы о роли бактериальных, вирусных факторов в этиологии псориаза и возможных изменениях под их влиянием генетического аппарата. У больных псориазом изучены изменения не только в коже, но и в других органах и системах. В совокупности процессов, определяющих возникновение псориаза большую роль играют иммунные нарушения.

Клиническая картина псориаза изучена достаточно хорошо. Основным признаком псориаза является мономорфная сыпь (эпидермо-дермальные узелки, папулы розовато-красного цвета, покрытые крупными серебристо-белыми чешуйками). Наиболее типична локализация в области разгибательных поверхностей локтевых и коленных суставов, волосистой части головы. В 15-25% случаев наряду с клиническими изменениями на коже отмечаются поражения ногтевых пластинок, напоминающие «поверхность наперстка».

Без лечения псориаз со временем начинает поражать суставы, это так называемый псориатический артрит. Главные симптомы — боль и постоянная отечность в суставах конечностей. С течением болезни заболевание поражает и позвоночник. Воспаление суставов выражает себя в утренней скованности, а кожа над ними приобретает багровый или синеватый оттенок. Отличительная черта псориатического артрита от ревматоидного: несимметричный характер поражений.

Доказано, что псориаз не является заразным и вреда окружающим не наносит. Люди, страдающие псориазом, могут и должны жить полноценной и активной жизнью. При регулярном лечении и адекватной терапии псориаз может оставаться под контролем.

Получить консультацию можно в поликлиническом отделении филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 8, 4-й этаж. Телефон регистратуры 33-06-76.

А 29 октября будет пинская центральная поликлиника организует работу «горячей линии» с участием специалиста филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер». Звоните с 11.00 до 13.00 по тел. 37-24-37. На ваши вопросы ответит заведующая поликлиническим отделением Сидоренко Наталья Адамовна.