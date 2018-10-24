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Смерть и легкие. Как и чем нельзя лечить кашель?

25.10.2018 09:20 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Смерть и легкие. Как и чем нельзя лечить кашель?
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Смерть и легкие. Как и чем нельзя лечить кашель?Сегодня буквально каждый знает, как можно справиться с кашлем — реклама различных препаратов, заставленные в аптеках полки с лекарственными средствами, бабушкины советы. Вот только далеко не всегда выбор этих препаратов происходит правильно. А если остановиться не на том, можно получить очень неприятные последствия для организма, включая и летальный исход. О том, чем опасны неправильно подобранные препараты от кашля и что именно надо знать, собираясь лечиться, АиФ.ru рассказал к.м.н, врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Какой бывает кашель

По сути своей, кашель — это реакция организма на уровне рефлексов, когда он пытается очистить дыхательные пути от попавших в них инородных тел. Периодические подкашливания не несут за собой никакой угрозы, но если начинается надсадный кашель, который, к тому же, никак не проходит, стоит начать лечение.

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Кашель может быть сухой или влажный. В первом случае идет раздражение кашлевого центра, постоянно тянет очистить дыхательные пути, но при этом они перегружаются, что становится причиной ларингита и фарингита. Естественно, в таком случае назначают препараты от сухого кашля — противокашлевые. Их основная задача — подавить действие кашлевого центра.

Влажный кашель — это второе состояние. Он развивается, когда в трахеях, бронхах и частично в легких собирается мокрота. В этом случае все бронхиальное дерево увлажнено и пропитано бактериальной слизью. Кашлевой центр в данном случае тоже раздражается, но в такой ситуации это раздражение является толчком для очищения легких. Когда человек кашляет, он отхаркивает все изнутри.

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Перепутанные средства

Важно правильно выбирать препараты, в зависимости от того, какой именно у вас кашель. Так, например, если у человека влажный кашель, а он выбирает средство от сухого, т.е. подавляющего, возникает следующая ситуация: начинается блокировка кашля и слизи, находящихся в легких, она начинает множиться и множиться. 

Кроме того, ситуация ухудшается тем, что человек принимает не одну таблетку или порцию сиропа, а систематически употребляет не то средство в течение нескольких дней. Становится все хуже. Бактерии еще больше усеивают содержимое трахеи, бронхов и легких. На этом фоне очень быстро, буквально в течение нескольких дней развиваются такие состояния, как трахеит, бронхит, пневмония или даже комбинация этих состояний, например, бронхопневмония. Также резко возрастает вероятность развития бронхиальной астмы, а это состояние на всю жизнь, которое не лечится.

Консультация

Стоит понимать, что все препараты от кашля сильнодействующие. Они воздействуют на наши рецепторы и порой самым неожиданным образом. Бесконтрольный прием таких препаратов ни к чему хорошему не приводит.

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Стоит понимать, что адекватно оценить свое состояние человек не может. Он знает только, что у него кашель, ну иногда еще может слышать какое-то просвистывание. На самом деле это уже могут быть пневмония, бронхит или трахеит, причем такой выраженности и степени, что нужно уже назначать антибиотики — в какой именно форме: ингаляции, уколах или таблетках, может определить только врач. А в некоторых случаях и вовсе уже может потребоваться госпитализация, например, при двусторонней пневмонии. Самонадеянность и отсутствие времени не должно быть поводом для отказа от посещения врача. Ситуация может перейти в хроническую — справиться с ней уже будет сложнее.

Побочные страхи

Отдельное внимание при выборе препаратов следует уделить и побочным эффектам и осложнениям. Например, при приеме, казалось бы, безобидных и привычных многим таблеток от кашля может развиться тахикардия. На ее фоне повышается выброс адреналина в кровь — процессы идут каскадно, один за другим, появляется угроза жизни. В результате от препарата становится только хуже.

Препараты от кашля могут даже вызывать удушье. Если есть предрасположенность к аллергии или человек переборщил со средством, дыхательная трубка отекает и развивается состояние, при котором сложно дышать. Опять-таки происходит выброс адреналина, ситуация усложняется, дышать становится еще сложнее.

Смерть и легкие. Как и чем нельзя лечить кашель?
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Смешение средств

Человек очень любит экспериментировать на себе. И это в случае с кашлем совершенно недопустимая ситуация. Он пробует сначала препараты от сухого кашля, потом практически сразу же использует отхаркивающее средство. И тут мы снова возвращаемся к механизму, когда используется не то средство. Средство от сухого кашля подавляет кашлевые толчки, а отхаркивающее разжижает мокроту, она не может выталкиваться наружу и начинает течь вниз. Если она стоит на уровне трахеи, то опускается на этаж ниже, на уровень бронхов. Или была на уровне бронхов, а попала в легкие и спровоцировала пневмонию.

Поэтому нельзя ни в коем случае принимать разные группы препаратов одновременно или с коротким промежутком. Использовать разные средства нужно определенное количество дней, причем длительность курса обязательно определяет врач. Он это делает не просто так, а сначала прослушивает легкие, может назначить рентген или флюорограмму. После применения препарата следует показаться на прием.

Природа кашля бывает разной. Так, например, бывает нервный кашель, когда человек в эмоциях или в разговоре начинает подкашливать. Тут стоит учитывать, что данное состояние не лечится противокашлевыми средствами — поможет только успокоительное, покой и хорошая вентиляция мозга, т.е. прогулки на свежем воздухе, когда орган обеспечивается кислородом.

 
 
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Кашель, по статистике, одна из самых частых причин, по которым люди обращаются к врачу. И при этом его нередко так любят лечить дома, нанося своему здоровью...
 
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