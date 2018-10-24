ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смените позу! Как лучше спать, чтобы высыпаться и хорошо себя чувствовать

25.10.2018 09:15 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Смените позу! Как лучше спать, чтобы высыпаться и хорошо себя чувствовать
shutterstock.com

Специалисты национального фонда сна (США) считают, что неудобное положение во время сна — одна их главных причин, мешающих полноценному восстановлению организма.

1. На боку

Подавляющее большинство (около 75%) людей спят на боку.

Плюсы 

Эта поза считается наиболее физиологичной и естественной, поскольку максимально приближена к позе эмбриона (в которой каждый человек себя чувствует защищенным). Помимо этого, сон на боку дружественен для естественных изгибов позвоночника (поэтому он расслабляется и отдыхает). Во время сна на боку редко возникает храп.

Смените позу! Как лучше спать, чтобы высыпаться и хорошо себя чувствовать
Вишневый сон. Какие продукты помогут правильно и полезно выспаться?
Подробнее

Минусы 

Сон на боку может нарушить кровообращение в плечах и в руках (из-за чего руки могут затекать). Сон на правом боку может усугубить изжогу, поэтому не стоит привыкать так спать пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Сон на левом боку усиливает нагрузку на сердце, поэтому он нежелателен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Во время сна на боку лицо может ассиметрично «сминаться» и опухать. 

2. Сон на животе 

Самая редкая сонная позиция — на животе спят всего 7% людей. 

Считается, что эта поза облегчает засыпание — поэтому если вы ворочаетесь в постели в ожидании сна, попробуйте лечь на живот.

Спать на животе полезно людям с заболеваниями пищеварительного тракта — дискомфортные ощущения в такой позе снижаются. 

Смените позу! Как лучше спать, чтобы высыпаться и хорошо себя чувствовать
8-часовой и дневной сон опасны. Так сколько же нужно спать?
Подробнее

Минусы 

Их довольно много. Вес тела давит на внутренние органы. Во время сна на животе из-за скученности шеи может нарушиться кровоток мозга (именно поэтому люди, которые долго проспали на животе, часто просыпаются «оглушенными»). 

В такой позе затрудняется работа легких (из-за давления на грудную клетку), поэтому спать на животе нежелательно при бронхитах, воспалениях легких и пациентам с хронической обструктивной болезнью легких.

Давление затрудняет и работу сердца (особенно — у пациентов с лишним весом). 

Высокая вероятность затекания и онемения в мышцах, поэтому регулярный сон на животе провоцирует хронические боли в мышцах и суставах. 

Смените позу! Как лучше спать, чтобы высыпаться и хорошо себя чувствовать Вредит ли здоровью оставленный на ночь под подушкой смартфон?

3. Сон на спине 

Специалисты считают сон на спине оптимальной позой для ночного отдыха. 

Расслабляется позвоночник (сон на спине настоятельно рекомендуется при сколиозе), шея, разглаживаются мышцы лица (за что эту позу любят косметологи), обеспечивается равномерное давление на сердце, поэтому такая поза считается идеальной для гипертоников. 

Однако сон на спине предъявляет повышенные требования к качеству аксессуаров для сна — матраса (он должен быть жестким) и подушки (предпочтительнее — ортопедическая). Мягкий матрас сводит все плюсы сна на спине для позвоночника на нет, высокая подушка может нарушить кровоток мозга. 

Единственный минус сна на спине — храп, который провоцирует эта поза.

Смените позу! Как лучше спать, чтобы высыпаться и хорошо себя чувствоватьПри всем при этом, как говорит невролог Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3, зачастую сложно контролировать позы во время сна, и в целом делать это нежелательно: «Человек во время ночного сна часто меняют позицию — он может какое-то время спать на спине, потом на боку или на животе. Возможно, у людей существует поза, в которой они легче засыпают, но во время сна организм сам выбирает удобную для него позицию. Если что-то пойдет не так — человек быстро перевернется. Пытаться контролировать этот процесс нежелательно, поскольку из-за этого можно не выспаться. А недосыпание гораздо опаснее для организма, чем сон не в той позе».

 
 
Ссылка на источник 165
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы, проспав положенные 7-8 часов, просыпаетесь разбитым и усталым, попробуйте сон в другой позе.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Пищевые алкоголики. 5 способов избавиться от привычки переедать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика