Смените позу! Как лучше спать, чтобы высыпаться и хорошо себя чувствовать

Специалисты национального фонда сна (США) считают, что неудобное положение во время сна — одна их главных причин, мешающих полноценному восстановлению организма.

1. На боку

Подавляющее большинство (около 75%) людей спят на боку.

Плюсы

Эта поза считается наиболее физиологичной и естественной, поскольку максимально приближена к позе эмбриона (в которой каждый человек себя чувствует защищенным). Помимо этого, сон на боку дружественен для естественных изгибов позвоночника (поэтому он расслабляется и отдыхает). Во время сна на боку редко возникает храп.



Вишневый сон. Какие продукты помогут правильно и полезно выспаться? Подробнее

Минусы

Сон на боку может нарушить кровообращение в плечах и в руках (из-за чего руки могут затекать). Сон на правом боку может усугубить изжогу, поэтому не стоит привыкать так спать пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Сон на левом боку усиливает нагрузку на сердце, поэтому он нежелателен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Во время сна на боку лицо может ассиметрично «сминаться» и опухать.

2. Сон на животе

Самая редкая сонная позиция — на животе спят всего 7% людей.

Считается, что эта поза облегчает засыпание — поэтому если вы ворочаетесь в постели в ожидании сна, попробуйте лечь на живот.

Спать на животе полезно людям с заболеваниями пищеварительного тракта — дискомфортные ощущения в такой позе снижаются.



8-часовой и дневной сон опасны. Так сколько же нужно спать? Подробнее

Минусы

Их довольно много. Вес тела давит на внутренние органы. Во время сна на животе из-за скученности шеи может нарушиться кровоток мозга (именно поэтому люди, которые долго проспали на животе, часто просыпаются «оглушенными»).

В такой позе затрудняется работа легких (из-за давления на грудную клетку), поэтому спать на животе нежелательно при бронхитах, воспалениях легких и пациентам с хронической обструктивной болезнью легких.

Давление затрудняет и работу сердца (особенно — у пациентов с лишним весом).

Высокая вероятность затекания и онемения в мышцах, поэтому регулярный сон на животе провоцирует хронические боли в мышцах и суставах.

3. Сон на спине

Специалисты считают сон на спине оптимальной позой для ночного отдыха.

Расслабляется позвоночник (сон на спине настоятельно рекомендуется при сколиозе), шея, разглаживаются мышцы лица (за что эту позу любят косметологи), обеспечивается равномерное давление на сердце, поэтому такая поза считается идеальной для гипертоников.

Однако сон на спине предъявляет повышенные требования к качеству аксессуаров для сна — матраса (он должен быть жестким) и подушки (предпочтительнее — ортопедическая). Мягкий матрас сводит все плюсы сна на спине для позвоночника на нет, высокая подушка может нарушить кровоток мозга.

Единственный минус сна на спине — храп, который провоцирует эта поза.

При всем при этом, как говорит невролог Михаил Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3, зачастую сложно контролировать позы во время сна, и в целом делать это нежелательно: «Человек во время ночного сна часто меняют позицию — он может какое-то время спать на спине, потом на боку или на животе. Возможно, у людей существует поза, в которой они легче засыпают, но во время сна организм сам выбирает удобную для него позицию. Если что-то пойдет не так — человек быстро перевернется. Пытаться контролировать этот процесс нежелательно, поскольку из-за этого можно не выспаться. А недосыпание гораздо опаснее для организма, чем сон не в той позе».