Брестская детская облбольница закупит оборудование по двум международным грантам

Брестская детская областная больница приобретет новое оборудование за счет привлечения двух международных грантов. Об этом сегодня сообщила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, главный врач учреждения здравоохранения Людмила Игнатчик.



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"К 50-летию больницы получили подарки - выиграли два гранта. Первый - по японской правительственной программе "Корни травы", его стоимость составляет около $80 тыс. На эти деньги будет закуплен артроскоп. Также в ближайшее время подпишем договор по программе трансграничного сотрудничества. По этому проекту будет модернизирована кислородная станция больницы, приобретем реанимобиль, оборудование. Стоимость гранта - 700 тыс. евро", - отметила Людмила Игнатчик.

Также в ближайшие два года учреждение здравоохранения расширит свои площади. Будет построен новый корпус, рассчитанный на 120 коек. Модернизация позволит улучшить условия лечения, пребывания пациентов и их родителей. Также предусматривается закупка компьютерного и магнитно-резонансного томографа. Сейчас госпитализированных в облбольницу детей для проведения диагностики доставляют в другие учреждения здравоохранения Бреста.

"Проектная мощность больницы рассчитана на 270 коек, но фактически она составляет 417. Дефицит площадей требует строительства нового корпуса. Количество коек останется прежним, но мы сможем улучшить условия для маленьких пациентов. Все это направлено на то, чтобы сделать нашу помощь доступнее и качественнее", - подчеркнула главврач. Он добавила, что завершена подготовка предпроектной документации, выделен участок для строительства корпуса. Планируется, что к возведению объекта специалисты приступят в 2019 году, окончание работ намечено на 2020-й.

В областном общественно-культурном центре сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Брестской областной детской больницы. За плодотворную работу ее коллектив награжден грамотой Министерства здравоохранения. Лучшие работники поощрены грамотами, нагрудными знаками, благодарственными письмами Минздрава, облисполкома, областного Совета депутатов.