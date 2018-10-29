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Смертельно опасны. 6 продуктов, которые могут спровоцировать инсульт

30.10.2018 10:22 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Смертельно опасны. 6 продуктов, которые могут спровоцировать инсульт
Колбаса может привести к развитию заболеваний сосудов. © / pixabay.com

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. При остром нарушении мозгового кровообращения нервные клетки гибнут, а функции мозга нарушаются. В настоящее время инсульт остается одной из главных причин инвалидности не только в России, но и во всем мире. Каждый год от этого недуга умирают почти семь миллионов человек. В нашей стране лишь 8% от общего числа пациентов впоследствии возвращаются к прежней жизни. В числе факторов, которые провоцируют инсульт – повышенное давление, отсутствие физической активности и неправильное питание. О том, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы снизить вероятность инсульта, рассказала врач-диетолог Елена Толоконникова.

Фаст-фуд

Фаст-фуд не рекомендуется даже тем, кто обычно придерживается активного образа жизни. А уж если вы не занимаетесь спортом и периодически испытываете проблемы со здоровьем, от гамбургеров и картошки фри лучше совсем отказаться. К этому же списку вредных продуктов относятся жареные в масле чипсы, сухарики с ароматизаторами, соленые орешки, сладости. Во всех этих продуктах содержится очень много жира, а полезные вещества отсутствует. «С каждой новой порцией картофеля фри на стенках сосудов откладывается все больше холестерина, - говорит диетолог. – Образуются атеросклеротические бляшки. Все это приводит к закупорке сосудов и инсульту. Если уж вы не можете жить без фаст-фуда, ограничьте его употребление до одного раза в месяц».

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Газировка

В сладкой газировке содержится огромное количество сахара, который моментально усваивается организмом и неизбежно вредит ему. Если вы пьете лимонад каждый день, то рискуете заработать сахарный диабет второго типа. Как известно, больные сахарным диабетом находятся в группе риска возникновения инсульта. Газировку лучше выбирать без сахара.

Красное мясо

Мясо обязательно должно быть в рационе каждого человека, но пожилым людям рекомендуют исключить красное мясо, поскольку от него повышается давление. Вместо него можно есть белое мясо птицы или морскую рыбу. Содержащиеся в рыбе кислоты Омега-3 помогают организму избавиться от переизбытка холестерина.

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Полуфабрикаты

Бешеный ритм жизни не всегда позволяет найти время на приготовление домашнего обеда или ужина, и все чаще люди обходятся замороженными блюдами, которые достаточно просто разогреть или быстро пожарить. В магазинах можно купить уже готовые супы, запеканки, мясные блюда, которые могут храниться в холодильнике неделями и даже месяцами из-за обилия консервантов. Регулярное питание полуфабрикатами, как и в случае с фаст-фудом, приводит к отложения солей и холестерина на стенках сосудов, и с каждым днем вероятность инсульта повышается. Постарайтесь прибегать к замороженным продуктам только в крайнем случае, ведь здоровый домашний обед можно приготовить и за полчаса.

Колбаса

Диетолог предупреждает, что слишком частое употребление колбасы грозит не только инсультом, но и инфарктом. «Нужно признать, что в наших магазинах натуральной колбасы практически не найти, - говорит эксперт. – Мяса в таком продукте нет, но зато полно ароматизаторов, соли, искусственных добавок. Содержащиеся в колбасе жиры довольно быстро «засоряют» сосуды. Как результат – болезни сердца, в том числе риск инфаркта,  а также возможность развития инсульта: кровь просто перестанет проходить по узким сосудам». Ненатуральные колбасы можно заменить карбонадом или бужениной.

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Майонез

Майонез изобилует «вредными» жирами, которые приводят к резкому увеличению количества холестерина в крови. Лучше всего полностью отказаться от этого продукта, заменив его на оливковое масло. А для салата «Оливье» или мяса «по-французски» можно делать домашний майонез на основе натурального масла, яиц и лимонного сока. Кроме того, достойной альтернативой майонезу могут стать йогуртная заправка или сметана. Употребляя эти продукты, можно не бояться инсульта.

 
 
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Чтобы снизить риск инсульта, необходимо пересмотреть свой рацион. Что нужно в нем изменить, объясняет диетолог.
 
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