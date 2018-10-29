Врач-кардиолог: опаснее всего для сердца сахар

Наш эксперт – профессор кафедры кардиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗРФ, доктор медицинских наук Игорь Жиров.

Елена Нечаенко, «АиФ Здоровье»: Игорь Витальевич, вы были на Европейском конгрессе кардиологов и на нашем национальном конгрессе. Говорят, с этого года в лечении сердечных недугов много изменений?

Игорь Жиров: Результаты представленных исследований в очередной раз показали, что кардиология меняется и подходы к ведению определённых групп пациентов тоже претерпевают изменения.

120/80 – уже много?

– В Европе пересмотрели цифры оптимального артериального давления. Теперь пресловутые 120/80 уже не идеал?

– Тут важно не путать диагноз и целевое артериальное давление. Новые рекомендации касаются не пересмотра того, что считать гипертонией, а лишь уровня целевого давления, до которого его следует снижать у больных. Разговоры о том, что эти цифры стоило бы пересмотреть в сторону снижения, шли в течение последних двух лет, после того как были получены результаты исследования SPRINT. Согласно европейским рекомендациям этого года, при гипертонии полагается достаточно агрессивно снижать давление – ниже 140/90 мм рт. ст., а при хорошей переносимости – и дальше, но не ниже 120/70 мм рт. ст. Такое целевое давление должно уменьшить количество осложнений и улучшить прогноз для пациентов, страдающих артериальной гипертонией.

Но по этому поводу пока нет единого мнения. Ведь общего целевого уровня давления быть не может, поскольку пациенты все разные – и по возрасту, и по наличию/отсутствию сопутствующей патологии. Однако есть цифры, к которым надо стремиться абсолютно всем. Они касаются нижнего, диастолического давления. Его лучше снижать до отметки 85 мм рт. ст.

Но более важна, по моему мнению, другая европейская рекомендация этого года. Она касается того, чтобы уже в самом начале лечения артериальной гипертонии использовать комбинацию препаратов из нескольких групп, а не одно лекарство, как раньше. Причём желательно, чтобы все эти препараты были внутри одной таблетки. Потому что, чем меньше лекарств принимает пациент, тем выше его приверженность лечению – а от этого во многом зависит успех.



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Где соломку стелить?

– Есть мнение, что для защиты от инфаркта и инсульта после 40 лет всем, а особенно мужчинам надо принимать сердечный аспирин. Это правильно?

– Нет таблетки, идеальной для всех. И если всем подряд назначать аспирин (не принимая во внимание возраст, наличие сопутствующих болезней), то можно получить не пользу, а вред. Ведь аспирин усиливает риск внутренних кровотечений и может быть опасен, например, при язвенной болезни и других заболеваниях. Но если пациент уже страдает ишемической болезнью сердца, перенёс инфаркт миокарда, то польза от аспирина несомненна. Но обязательно нужен индивидуальный, персонифицированный подход. Как говорили врачи старой школы, надо лечить не болезнь, а больного.

– Правда ли, что низкий уровень холестерина ещё не означает, что человек защищён от инфаркта и инсульта? Раньше боялись высокого холестерина, а теперь заговорили, что он – не угроза…

– Говорить о безопасных показателях холестерина – то же, что рассчитывать среднюю температуру по больнице. Усреднённый подход хорош только для статистики. А в жизни у человека с низким холестерином могут быть какие-то другие факторы риска. Например, курение, гиподинамия или артериальная гипертония. И они вполне могут привести к инфаркту. И наоборот – высокий холестерин может быть единственным фактором риска. В этом случае опасность инфаркта относительно невелика. Кроме того, кардиологи обращают внимание не на уровень общего холестерина, а на повышение одной из его фракций – ЛПНП (липопротеиды низкой плотности).

А сало русское едят!

– Раньше считалось, что для сердца полезны лишь овощи, фрукты, ну и рыба – в общем, средиземноморская диета. Но недавно израильские учёные вдруг реабилитировали соль. Да и сало вроде бы не так уж вредно. Изменился ли взгляд кардиологов в отношении сердечного рациона?

– Изменился. Последние данные показывают, что потребление насыщенных жиров (свинина, яйца, жирное молоко) менее значимо для сердечно-сосудистой системы, чем потребление легкоусвояемых углеводов, прежде всего сахара. Поэтому сладости ограничивать нужно в первую очередь. Также вредны трансжиры – переработанное пальмовое масло, например. Но насчёт соли я абсолютно согласен с рекомендациями Минздрава, признавшего её чрезмерное потребление фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Да и европейские коллеги того же мнения.

Однако то, что жирную пищу признали менее опасной, чем раньше, не говорит о том, что её можно есть сколько угодно. Ведь и баня полезна, но только в меру, а если париться слишком долго, сосуды могут не выдержать. Во всём нужен разумный подход.



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– Многие не доверяют лекарствам, зато свято верят в пользу БАДов. Правда, что омега‑3 жирные кислоты защищают сосуды от атеросклероза?

– Уже два года, как опубликованы результаты исследований, показывающие, что фармакологические препараты, содержащие омега‑3 кислоты, для профилактики заболеваний сердца и сосудов совершенно бесполезны. Тем не менее те жирные кислоты, что содержатся в пище (прежде всего в морской рыбе) благотворны для сердца.

Плыть или идти?

– Ну с тем, что физическая активность для сердца полезна, вы, наверное, спорить не станете?

– Смотря в каком состоянии пациент и какая физическая нагрузка. Повышенная активность в тренажёрном зале или интенсивный бег для человека с сердечной недостаточностью, конечно, вредны. Но 150 минут в неделю умеренной физической активности (лучше, если это будет аэробная нагрузка) – то, что достоверно снижает риск кардиологических заболеваний. Поэтому ходьба в быстром темпе, особенно скандинавская ходьба, велосипед, лыжи, плавание сердцу на пользу.

1. Хор спасёт от аритмии

Учёные пришли к выводу, что во время пения хора ритм сердца всех участников синхронизируется.

2. Спасибо осени

Число сердечных приступов достигает максимума на Новый год, а также летом в сильную жару. Так что осень – период благоприятный.

3. Улыбайтесь, господа!

Счастье и смех полезны для сердца. Смех может на 20% ускорить ход крови по вашим венам, так как расслабляет стенки сосудов.