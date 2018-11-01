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Псориаз: факторы возникновения, способы лечения

02.11.2018 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Псориаз: факторы возникновения, способы лечения

Псориаз — хроническая рецидивирующая болезнь, характеризующаяся обильно шелушащимися высыпаниями на коже. Он  поражает любые участки кожного покрова, однако его излюбленная локализация — разгибательная поверхность локтевых и коленных суставов, волосистая часть головы, особенно по краю роста волос  («псориатическая корона»), область крестца. У некоторых больных поражаются ногти, суставы.

Псориазом страдает  до 3 % всего населения земного шара. Болезнь начинается в любом возрасте, но чаще у людей со светлой кожей в возрасте 15 — 45 лет. С ремиссиями в несколько месяцев или лет заболевание тянется до конца жизни, обостряясь чаще в осенне-зимний период года  (зимняя форма псориаза), реже в весенне-летний период (летняя форма). В исключительных случаях наблюдается самопроизвольное излечение.

Болезнь не является инфекционной и больной не опасен для окружающих.

На  сегодняшний день нет ответа на вопрос «Почему возникает псориаз?». Известны факторы, вызывающие появление болезни: наследственная предрасположенность, тонкая кожа, внешние раздражающие факторы, излишняя гигиена, вредные привычки, лекарства, инфекции, частые переезды со сменой климата, стрессы, травмы.

Лечение зависит от формы и стадии протекания болезни и чувствительности к препаратам. Очень эффективны физиотерапевтические процедуры. Для больных важно соблюдать диету, т.к. нарушения в питании могут спровоцировать обострение болезни. Меню должно быть простым и одновременно богатым  витаминами. Для очищения организма от шлаков и продуктов обмена  рекомендуется дважды в неделю проводить разгрузочные дни.

Подбор наружной терапии зависит от формы протекания болезни и ее стадии. Улучшают состояние кожи травяные ванны (листья грецкого ореха, ромашка, чистотел) через день в течение шести месяцев, два раза в неделю, посещение бани один раз в неделю.

Для реабилитации больных важно проводить курсы санаторно-курортного лечения в специализированных санаториях. В Республике Беларусь —  санаторий «Березина». В России — Сочи, Анапа, Геленджик. Курорт в Турции — Кангал: море, солнце и метод лечения рыбками гарра руфа (доктор рыбка). Минимальный курс лечения составляет 21 день. В этом случае гарантировано достижение стойких  положительных результатов.

Лариса НОВИК,

районный  дермато-венеролог.   

 


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Псориаз — хроническая рецидивирующая болезнь, характеризующаяся обильно шелушащимися высыпаниями на коже. Он  поражает любые участки кожного покрова, однако его...
 
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