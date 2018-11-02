Белорусам предложили выбрать лучшего врача

Врач, получивший наибольшее количество положительных отзывов пациентов, станет победителем конкурса «СуперДоктор», который проводят в Беларуси общественное объединение «Белорусская ассоциация врачей» и онлайн-сообщество врачей Doctors Club, сообщает БЕЛТА.

По мнению организаторов, отзывы пациентов — самый справедливый критерий в выборе лучшего врача, и такой конкурс будет способствовать повышению авторитета профессии в обществе.

«Медицина — это не только современные технологии, новые методы диагностики и лечения заболеваний. Медицина — это миллионы личных историй, историй конкретных людей, здоровье и жизнь которых зависели от врача. Это миллионы поводов сказать «Спасибо!» за верно принятые решения и внимательность к пациентам», — отметил детский хирург РНПЦ детской хирургии и один из организаторов конкурса Вячеслав Игнатенко.

Пациенты, которые хотят выразить благодарность доктору и номинировать его на конкурс, могут до 30 декабря 2018 года оставить положительный отзыв на сайте http://www.superdoctor.by . Также можно прислать свой отзыв на почтовый адрес: 220095, г. Минск, ул. Плеханова, 62-46 с пометкой «СуперДоктор».

По условиям конкурса, помимо абсолютного победителя, получившего наибольшее количество отзывов пациентов, лучших врачей определят в каждом регионе республики. Имена всех победителей будут размещены на сайте конкурса. Чествование лучших, по мнению пациентов, докторов страны с вручением призов и дипломов состоится в январе 2019 года.

Конкурс «СуперДоктор» в Беларуси проводится второй раз. В первом, который состоялся в 2016 году, победила Наталья Мартусевич — главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://www.superdoctor.by .

Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/belorusam-predlozhili-vybrat-luchshego-vracha-323998-2018/

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