Диван-убийца. Почему малоподвижный образ жизни страшнее инфаркта?

С детства нам твердят: спорт продлевает жизнь, жизнь — в движении, занимайтесь спортом! Но влияет ли спорт на продолжительность жизни на самом деле? Ученые не перестают спорить на эту тему. В 2015 году ученые из финского университета Йювяскюля (Jyväskylän yliopisto) в своем исследовании сделали вывод, что продолжительность жизни от спорта особенно не зависит, это вещь крайне индивидуальная и зависит от множества факторов, главный из которых — наследственность. В ходе эксперимента они разделили крыс на две группы — одну постоянно заставляли выполнять различные упражнения на «тренажерах», другая жила своей обычной жизнью. В итоге жизнь «спортивных» животных оказалась даже короче, чем обычных.

Немного с другой стороны подошел к вопросу кардиолог Кливлендской клиники (Cleveland Clinic) Уоэл Джабер (Wael Jaber). Его исследование доказало , что у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, риск преждевременной смерти увеличивается в пять раз — что больше, чем у курильщиков, сердечников и диабетиков. В ходе работ, занявших 13 лет и потребовавших участия 122 тысяч пациентов, Джабер выяснил, что нетренированный организм — страшнее, чем гипертония, диабет или сигарета.

Рассчитывай нагрузку

По мнению Алексея Водовозова, врача-терапевта высшей категории, рядовые занятия спортом жизнь как минимум не сокращают. Сокращают ее курение, алкоголь, сидячий образ жизни. «Физические нагрузки не то чтобы продлевают жизнь — не совсем корректная формулировка — они скорее позволяют ее не сокращать, — говорит он. — Занятия спортом в «бытовом» смысле — например, скандинавская ходьба по ближайшему парку или регулярное посещение бассейна — благотворно сказываются на организме, помогают поддерживать общий тонус и позволяют сохранить «отмеренные» нам годы».

При этом никаких возрастных ограничений для занятий спортом нет, отмечает Водовозов. Разница только в доступных видах нагрузки. Для людей преклонного возраста, которые ранее вели малоактивный образ жизни, они будут ограничены. Человеку, который никогда раньше ничем не занимался, для начала необходимо проконсультироваться со специалистом — врачом спортивной медицины или со своим профильным. Не исключено, что из-за малоподвижного образа жизни у него есть некоторые заболевания. Тем не менее, и это не является противопоказанием к спорту.

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«По большому счету, сейчас такая тенденция в медицине, что движение показано практически во всех направлениях. При любых заболеваниях мы можем найти упражнения, которые подойдут этому конкретному пациенту. Только не надо сразу кидаться тягать железо. Сразу бежать полумарафон тоже не стоит. Просто потому что с возрастом изменяется адаптивность мышечной системы, суставов и всего остального. Однако есть масса самых различных активностей, которые доступны людям и в 80, и в 90 лет. Нужно просто подобрать то, что подойдет именно вам», — объясняет Водовозов.

О, спорт, ты...

Важно понимать, что профессиональный спорт и занятия «для себя» — вещи разные. Профессиональный спортсмен не равно понятию «самый здоровый человек». Зачастую все наоборот, из-за травм, полученных во время соревнований, и нагрузок на пределе возможностей назвать его здоровым можно с большой натяжкой, рассказал "АиФ" терапевт Александр Карабиненко, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук. «Спорт как профессиональная его составляющая и как определенный образ жизни для оздоровления — две разные вещи. Как известно, физическая работа в общем-то полезна в определенном ритме жизни. Но если говорить о чисто спортивных отраслях, профессиональном спорте, как только человек решает посвятить этому свою жизнь, сделать своей профессией, спорт превращается в обычную тяжелую работу со своими положительными и отрицательными моментами. Спортсмены работают на очень больших перегрузках. Происходит «перенапряжение» жизненно важных органов и систем, например, развивается так называемое спортивное сердце. Большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, частые случаи спортивного травматизма. Большой спорт чрезмерен для обычного человека и не является оздоровлением».