Блины, супы и бутерброды. Что приготовить из вчерашней колбасы

Когда уходят гости, на столе остаются тарелки. К сожалению, не пустые. Чаще всего с колбасой, окороком, бужениной и другими мясными деликатесами. Просто в который раз вы купили еды с запасом.

Что же теперь со всем этим запасом делать, ведь колбаса заветривается и не может храниться долго. Лучше всего подвергнуть ее термообработке. Например, поджарить или потушить с соусом. Самый простой и популярный вариант – яичница с колбасой. Или же омлет с ветчиной или окороком. Но если колбасных остатков слишком много, можно устроить целый колбасный обед. Сделать суп, второе, и еще останется для ужина горячими бутербродами и завтрака блинчиками с колбасой. В конце концов, сколько можно жарить надоевшую яичницу – пора искать другие варианты.

Блинчики с колбасным припеком

200 г колбасы

2 стакана муки

3 ст.л. сахара

1 ст.л. растительного масла

2 яйца

0,5 стакана кефира

0,5 стакана горячей воды

1/3 ч.л. соды

Соль

Шаг 1. Яйца растереть с сахаром до белого состояния.

Шаг 2. Шаг 2. Добавить кефир, потом муку, положить растительное масло. Все как следует перемешать, чтобы не было комочков.

Шаг 3. Соду развести в горячей воде и добавить в тесто. Тесто должно получиться как жидкая сметана. Поставить разогревать сковороду.

Шаг 4. Колбасу нарезать мелким кубиком или тонкой соломкой.

Шаг 5. Налить немного теста на сковороду, сформировать круглый блинчик.

Шаг 6. Пока тесто не загустело, насыпать немного колбасы сверху.

Шаг 7. Через 1-2 минуты перевернуть блин и дожарить с другой стороны.

Шаг 8. Подавать блины с маслом, сметаной или острыми соусами.

Солянка

400 г мясных деликатесов (копченая колбаса, колбаски, сосиски, грудинка, окорок, вареные колбасы, все, что найдется в холодильнике)

2 морковки

1 луковица

3-4 соленых огурца

4 картофелины

2 ст.л. растительного масла

Соль

2 ст.л. томатной пасты

1 лавровый лист

2-3 ст.л. маслин без косточек

Зелень

½ лимона

Сметана

Шаг 1. Картофель почистить, нарезать брусочками.

Шаг 2. В кастрюле нагреть до кипения 3 л воды, положить в нее картофель.

Шаг 3. Лук и морковь почистить, измельчить лук, морковь натереть на крупной терке.

Шаг 4. Обжарить лук на растительном масле, потом к нему добавить морковь. Жарить до мягкости.

Шаг 5. К картофелю добавить лавровый лист, черный перец горошком.

Шаг 6. Нарезать соломкой копчености. Обжарить на отдельной сковороде, желательно без масла.

Шаг 7. Добавить к копченостям лук с морковью и томатную пасту, добавить немного воды из кастрюли. Потушить 2 минуты.

Шаг 8. Нарезать мелким кубиком соленые огурцы. Добавить к поджарке, потушить еще 3 минуты.

Шаг 9. Когда картофель сварится, добавить в кастрюлю поджарку. Перемешать. Довести до кипения.

Шаг 10. Выключить, добавить в суп пряности, лимон, нарезанный небольшими ломтиками, зелень. Посолить и поперчить по вкусу.

Шаг 11. Дать постоять 10 минут. Подавать со сметаной.

Горячие бутерброды

4 ломтика хлеба

150 г колбасы

1 большой помидор

1 сладкий перец

100 г тертого сыра

Зелень

Соль и перец

Шаг 1. Помидоры и перец нарезать кубиками. Откинуть на сито, чтобы стек лишний сок.

Шаг 2. Обжарить овощи на растительном масле, но слегка. Подсолить.

Шаг 3. Колбасу нарезать мелким кубиком, обжарить с овощами.

Шаг 4. Разложить поджарку на куски хлеба, посыпать зеленью, поперчить и посолить если нужно.

Шаг 5. Натереть сыр на крупной терке. Посыпать бутерброды.

Шаг 6. Поджарить бутерброды на сковороде, смазанной топленым маслом, или же запечь их в духовке/ростере. До тех пор, пока не расплавится сыр. Подавать горячими.

Солянка по-московски

1 кг квашеной капусты

500 г копченого мяса

250 г вареной колбасы

½ пачки сливочного масла

1 ст.л. муки

1 луковица

2 соленых огурца

1 стакан соленых грибов

Горсть оливок без косточек

1 стакан мясного бульона

Шаг 1. Лук нарезать и обжарить в сливочном масле. Когда станет мягким и золотистым, добавить капусту и тушить, пока не станет мягкой.

Шаг 2. Муку обжарить в 2 ложках сливочного масла. Заправить ею капусту.

Шаг 3. Мясо и колбасу нарезать соломкой, обжарить на сливочном масле. Огурцы мелко нарезать, оливки нарезать колечками, грибы нарубить.

Шаг 4. Форму для запекания смазать маслом и уложить в нее капусту, потом слой мяса, потом огурцы, грибы и оливки. Залить бульоном.

Шаг 5. Тушить в духовке под крышкой 45 минут. При подаче украсить целыми шляпками грибов и зеленью.

Колбасная поджарка

300 г вареной колбасы и прочих копченостей

2 луковицы

1 ст.л. сливочного масла

10 г муки

100 г томатов в собственном соку

Вода

Соль

Шаг 1. Нарезать полукольцами лук, колбасу нарезать кубиками.

Шаг 2. Лук обжарить в растительном масле, когда лук зазолотиться, добавить колбасу и обжарить 2-3 минуты.

Шаг 3. Дожарить нарубленные томаты без сока. Потомить все вместе.

Шаг 4. Добавить сок от томатов, можно положить немного томатной пасты. Посолить и поперчить по вкусу.

Шаг 5. Добавить немного воды, муки, чтобы загустел соус, потушить еще 5 минут.