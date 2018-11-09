За чистый воздух без табачного дыма! Пройдёт Республиканская  антитабачная  информационно-образовательная акция

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Известный французский писатель Оноре де Бальзак сказал: «Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации». Хотя многие люди и отдают себе отчёт в том, что курение вредно, однако мало кто из них осознает в полной мере степень этой опасности.

С 12 по 15 ноября пройдёт Республиканская антитабачная информационно-образовательная акция. Сотрудники Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо подготовили информационные буклеты, тематические закладки, которые они раздадут жителям города Несвижа. В стенах самого учреждения пройдут акция «Поменяй никотин на витамин», брейн-ринг на тему вреда курения «Сигарета — не конфета», просмотр социального видеоролика «Мой выбор…».

Мы — против курения! Давайте читать интересные книги и наслаждаться свежим воздухом без табачного дыма.

Анастасия СИДОРКО,

заведующий отделом

библиотечного маркетинга

Несвижской центральной районной библиотеки им.П. Пронузо.