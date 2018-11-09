﻿ За чистый воздух без табачного дыма! Пройдёт Республиканская  антитабачная  информационно-образовательная акция. 21.by
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За чистый воздух без табачного дыма! Пройдёт Республиканская  антитабачная  информационно-образовательная акция

09.11.2018 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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За чистый воздух без табачного дыма! Пройдёт Республиканская  антитабачная  информационно-образовательная акция

Известный французский писатель Оноре де Бальзак сказал: «Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации». Хотя многие люди и отдают себе отчёт в том, что курение вредно, однако мало кто из них осознает в полной мере степень этой опасности.

С  12 по 15 ноября пройдёт Республиканская  антитабачная  информационно-образовательная акция.  Сотрудники Несвижской центральной районной библиотеки имени Павла Пронузо подготовили  информационные буклеты, тематические закладки, которые они  раздадут жителям города Несвижа. В стенах самого учреждения пройдут акция «Поменяй никотин на витамин»,  брейн-ринг на тему вреда курения «Сигарета — не конфета», просмотр социального  видеоролика «Мой выбор…».

Мы — против курения! Давайте читать интересные книги и наслаждаться свежим воздухом без табачного дыма.

Анастасия СИДОРКО,

заведующий отделом

библиотечного маркетинга

Несвижской центральной районной  библиотеки им.П. Пронузо.

 


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Известный французский писатель Оноре де Бальзак сказал: «Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации». Хотя многие люди и
 
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