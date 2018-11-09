Сопливые холода. Почему на морозе течет из носа?

Видимая часть носа, которую еще называют хрящевой, — это всего лишь 1/3 от всего объема этого органа дыхания. На самом деле нос спрятан глубоко внутри, и именно внутри происходят все процессы, связанные с дыханием и различением запахов. Там же образуется и привычная всем слизь, в народе называемая соплями. В норме она не выходит наружу, а попадает в желудок через гортань. Но, если что-то в системе нормального функционирования носа ломается, выделения начинают поступать наружу. И в этом случае говорят о насморке. Почему он появляется, знают все. А вот когда из носа начинает течь простая бесцветная жидкость при выходе на холод, такая ситуация уже начинает удивлять. О том, что это, — косметический дефект и особенность организма или настоящая патология, грозящая осложнениями — АиФ.ru рассказал врач-отоларинголог, к. м. н. Владимир Зайцев.

Анатомия носа

В полости носа есть три носовые раковины (по три с каждой стороны). Верхняя является обонятельной, средняя носовая раковина (нижняя ее часть) и нижняя носовая раковина — это уже дыхательные зоны. Носовые раковины являются некоторыми фильтрами, т. е. они защищают полость носа от песчинок, соринок, фильтруют бактерии и вирусы, в общем, всю микрофлору, которая залетает в полость носа

Также из-за разницы климатических условий — воздух то горячий, то холодный, то влажный, то слишком сухой — раковинам носа приходится выступать и в роли термостата, чтобы выравнивать дыхание. Воздух должен попадать в легкие, обладая температурой 26-30 градусов, причем это не зависит от того, что происходит снаружи. В результате воздух мгновенно проходит полноценную обработку при вдохе: он нагревается или охлаждается, а также увлажняется жидкостью, которая в небольших количествах есть у каждого в полости.

В зависимости от погодных условий носовая раковина создает специальную выстилку, т. е. образует слизь, помогающую бороться с температурными перепадами. В ее составе есть белки, углеводы, соли, жидкость, сахар. Все это помогает организму бороться с микрофлорой, залетающей в нос, и делать жидкость более густой, чтобы она становилась идеальным барьером для раздражителей. По данным американских ученых, такой жидкости может вырабатываться на холоде у человека до 400 мл в сутки, т. е. до 2 стаканов.



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Норма или патология

Когда человек здоров и не имеет хронических патологий носа, например, ринита (воспаления носовых раковин), выделений из носа на холоде у него не будет, максимум они проявятся в небольшом количестве, для которого даже платок не потребуется.

Но в ситуациях, когда у человека отмечается искривление перегородки или хронический вариант насморка, частые выделения из носа в больших объемах вполне могут встречаться. Также с подобной ситуацией постоянно сталкиваются аллергики: у них повышена чувствительность носа, при попадании аллергена начинается защитная реакция, направленная на избавление от него, вследствие чего и увеличивается выработка слизи в носу.

При появлении большого количества текущей из носа жидкости не стоит расслабляться, смиряться, брать с собой гору платков и жалеть себя. Следует показаться врачу-отоларингологу, который назначит полноценное лечение. Такая ситуация указывает на то, что раковины нездоровы, например, воспалены.

Врач проведет свои манипуляции для снижения воспаления раковин, предложит конкретный план лечения, вследствие чего функции носа восстановятся. Если речь идет об искривлении перегородки, то тут надо использовать другие методы. Какие именно, скажет специалист.

Как только восстановится тонус носовых раковин, они уже не будут так реагировать на перепады температур и не станут вырабатывать слизь так активно.

Возможные осложнения

Недооценивать проблему не стоит. Воспаленные пазухи носа, которые реагируют таким образом на холода, будут постоянно реагировать резким отеком, начнут заметно увеличиваться в размерах и закроют соустье, — отверстие между пазухой носа и полостью — на фоне чего появится гайморит. А это уже серьезная патология, которая легко переходит в хроническую и способна серьезно навредить состоянию человека, приводя к более тяжелым последствиям.