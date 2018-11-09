Не отставая от вируса ни на шаг

Приближается зима, а вместе с ней и эпидемия гриппа — широко распространенного заболевания. Грипп — это острая вирусная инфекция, которая быстро передается от человека к человеку. Болезнь протекает тяжело: температура тела поднимается выше 38 °С, ноют мышцы и суставы, появляется сильная головная боль, слабость, потом кашель и насморк.

Против гриппа нет специфических лекарств: на вирусы не действуют антибиотики, противовирусные средства не всегда эффективны. При этом высок риск развития осложнений. Сам вирус гриппа быстро распространяется, поэтому каждый год случаются его эпидемии. И ни одна мера профилактики не бывает настолько эффективной, как прививка.

Поэтому ежегодно с октября в Беларуси начинается кампания по вакцинации против гриппа. Длится она два месяца и завершается 1 декабря.





По информации Ивьевского РЦГЭ во время прививочной кампании вакцинации подлежит 40% населения района, а это 9215 человек. Из них — 430 детей от 6 месяцев до 3-х лет. При чем детям прививка делается двукратно, с перерывом в один месяц.

Обязательной вакцинации полежат медицинские работники, беременные женщины, люди, с хроническими заболеваниями: заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, эндокринной системы, пациенты с иммуносупрессией. На данный момент прививка от гриппа сделана 450 работникам сферы здравоохранения.

Не все прививки являются платными: 3457 доз вакцины выделено из средств республиканского бюджета, 4348 доз — за счет управления здравоохранения и райисполкома, 1800 доз — за счет предприятий.

Для иммунизации населения сейчас используется «Гриппол плюс» российского производства. Ее стоимость — 7 р. 50 коп. прививку можно сделать по месту жительства: в поликлинике, либо в амбулатории.

«Вакцинация против гриппа действительно эффективна. Этот факт подтверждается и научными исследованиями, и результатами обследования пациентов в прошедшем эпидсезоне. Стоит отметить, что не только вирус гриппа может вызвать острую респираторную инфекцию, ее причиной могут стать и бактерии: стафилококки, пневмококки, гемофильная палочка – от них вакцина против гриппа не защищает.

Несмотря на такое многообразие возможностей заразиться другими вирусами и бактериями, прививаться против гриппа все равно нужно. Потому что именно этот вирус в случае заболевания вызывает летальные исходы и тяжелые осложнения со стороны сердечно-сосудистой, нервной и других систем органов, а также является причиной тяжелых пневмоний, — прокомментировала помощник врача-эпидемиолога Алла Яновна Головенко.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.