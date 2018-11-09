Еда на ладони. В чем суть знаменитой диеты от Сьюзи Венгель

Если быть справедливыми, диета существовала уже в советские времена, ее использовали спортсмены и балерины. Но известность она приобрела благодаря книге диетолога «The Scandi Sense Diet», в которой автор подробно описала план питания.

Все просто

Каждый основной приём пищи (три раза в день) должен измеряться в четырёх ваших пригоршнях.

1-я и 2-я ладони - овощи, зелень, салат

Это норма, хотя диетолог говорит, что хватит и одной пригоршни, если вы чувствуете насыщение. Сюда входят практически все овощи и зелень, кроме картофеля, батата и бобовых.

3-я ладонь - углеводы

В этой ладони помещаются сложные углеводы: хлеб, паста, картофель, рис, фрукты, ягоды. Если вы хотите периодически отказываться от углеводов, можно заменить их пригоршней овощей или половиной пригоршни протеина.

4-я ладонь - белки

Сюда включены мясо, рыба, морепродукты, яйца, сыр и бобовые. Белок не обязательно должен присутствовать во всех трёх приёмах пищи - можно добавлять 4-ю пригоршню только два раза в день.

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Жиры

Чтобы организм работал правильно и не было проблем с кожей, к основному питанию нужно добавить жиры. Их можно получить из растительных масел, сливочного масла, орехов, семечек, сливок, жирных сыров. Количество - 1-3 столовые ложки в день.

Молочные продукты можно добавлять в рацион по желанию и в зависимости от собственных вкусовых предпочтений - как один из вариантов перекуса. Количество - до 300 г в день.

Лакомства

Эта система питания не исключает сладких напитков, тортов, конфет, мороженого, чипсов, копчёностей. Но диетолог советует сократить порции или позволять себе лакомства только пару раз в неделю.

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В чем секрет ?

Сбалансированность (вам хватает нужных элементов, следовательно, вы чувствуете насыщение, поэтому переедать не хочется);

Количество (четыре пригоршни еды в каждый приём пищи - в день примерно 2000 ккал для мужчин и 1500 ккал для женщин);

Отсутствие строгих запретов (не нужно отказываться от лакомств, чтобы потом не сорваться - лучше контролировать их количество);

Результат похудения зависит от первоначального веса, но в среднем обеспечивает снижение массы тела на 400-800 г в неделю - до достижения оптимального веса;

Придерживаясь такой системы питания, вы не ограничиваете себя в полезных веществах и витаминах, поэтому особых противопоказаний у этой диеты нет.

Ирина ПЕТРЕНКО