С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5899 человек, в том числе вчера, 8 ноября, – 19 человек

Гродно и Гродненский район – 13 обращений (в том числе 4 детей).
Лесные массивы: Коптевский с/с (3), Гожский с/с (2), Поречский с/с, Квасовский с/с, урочище Пышки, лес ул.Томина, м-н Барановичи (2), м-н Южный – 12 случаев;
Слонимский район – 1 случай.
Волковысский район – 2 случая.
Частное домовладение г. Волковыск (ул.Титова) – 1 случай;
Лесной массив д.Ятвезь – 1 случай.
Дятловский район – 1 случай.
Лесной массив д.Курпеши.
Мостовский район —1 случай (ребенок).
Частное домовладение д.Пацевичи.
Новогрудский район – 1 случай.
Лесной массив д.Лагодки.
Слонимский район – 1 случай.
Лесной массив д.Чемеры.