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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5899 человек, в том числе вчера, 8 ноября, – 19 человек

09.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5899 человек, в том числе вчера, 8 ноября, – 19 человек

 
Гродно и Гродненский район – 13 обращений (в том числе 4 детей).
Лесные массивы:  Коптевский с/с (3), Гожский с/с (2), Поречский с/с, Квасовский с/с, урочище Пышки, лес ул.Томина, м-н Барановичи (2), м-н Южный – 12 случаев;   
Слонимский район – 1 случай.
 
Волковысский район – 2 случая.
Частное домовладение г. Волковыск (ул.Титова) – 1 случай;
Лесной массив д.Ятвезь – 1 случай.
 
Дятловский район – 1 случай.
Лесной массив д.Курпеши.
 
Мостовский район —1 случай (ребенок).
Частное домовладение д.Пацевичи.
 
Новогрудский район – 1 случай.
Лесной массив д.Лагодки.
 
Слонимский район – 1 случай.
Лесной массив д.Чемеры.
 
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5899 человек, в том числе вчера, 8 ноября, – 19 человек
 
Теги: Гродно
 
 
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    Гродно и Гродненский район – 13 обращений (в том числе 4 детей). Лесные массивы:  Коптевский с/с (3), Гожский с/с (2), Поречский с/с, Квасовский с/с, урочище Пышки, лес...
 
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