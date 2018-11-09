Сила мысли. Как работают психологические методики уменьшения боли

Наш эксперт – клинический психолог, директор Центра медицинской психологии Эльвира Вильховая.

Оговоримся сразу, психотерапия не лечит болезнь, поэтому она не может заменить посещение врача и приём таблеток. Но зато резервы нашей психики вполне можно использовать для уменьшения болевых ощущений и ускорения процесса выздоровления. А раз так, психологические методики должны применяться только в комплексе с медицинскими обследованиями и лечебными процедурами.

Как это работает

Боль – это сигнал от организма о проблеме, которую нужно осознать и срочно принять меры (выпить лекарство, обратиться к доктору). А если сигнал воспринимает наше сознание, значит, оно же способно его отключить. Разумеется, это не решит проб­лему – ожог всё равно появится, а болезнь не пройдёт, однако болевой импульс перестанет поступать или станет намного слабее. Примерно по такому принципу и работает психотерапия боли.

Существуют исследования, которые доказывают, что наше эмоциональное состояние влияет на интенсивность боли – страх и тревога усиливают болевые ощущения. Этому тоже есть вполне логичное объяснение. Во время стресса выделяются особые гормоны, которые заставляют напрягаться стенки сосудов и мышцы нашего тела (ведь в стрессовой ситуации необходимо мобилизовать все ресурсы организма). Но такие зажимы могут усиливать уже имеющуюся боль или приводить к возникновению новых очагов боли. Неслучайно многие виды боли (головную, мышечную) называют болями напряжения.

А раз так, для того чтобы уменьшить боль, нужно в первую очередь успокоиться и расслабиться. Для этого существует несколько техник.

Дыхательные упражнения

Наш организм устроен так, что на вдохе все части нашего тела напрягаются, а на выдохе, наоборот, расслабляются. Поэтому при выполнении дыхательных упражнений нужно делать акцент именно на выдохе.

Вдохните как обычно и сделайте долгий выдох. Достаточно повторить такое упражнение 3–5 раз – и напряжение спадёт, стресс уменьшится, а болевые ощущения пойдут на спад. Такая дыхательная гимнастика эффективна практически при любых видах боли.



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Переключение внимания

Эта техника хороша для краткосрочных болей, например, при ушбе или если нужно дождаться, когда подействует обезболивающее.

Все мы немного гипнотизёры. Но если внушить что-либо окружающим под силу не всем, то воздействовать на себя может каждый.

Попробуйте заморозить свою боль. Сядьте, закройте глаза, мысленно сосредоточьтесь на болезненном месте. Протрите этот участок чем-нибудь холодным, например, кусочком льда или влажной салфеткой. Теперь фиксируйте внимание не на боли, а на ощущении холода, и боль пойдёт на спад. Дело в том, что наша психика устроена так, что в определённый момент времени мы можем испытывать только одно чувство, и на каком из ощущений вы сосредоточитесь в конкретную минуту – во многом вопрос выбора.

Аутогенные тренировки

Эта методика направлена на то, чтобы научиться расслаблять определённые участки тела усилием воли. Особенно эффективны аутогенные тренировки при головной боли. Ведь в самом мозге нет болевых рецепторов, а боль чаще всего возникает из-за напряжения стенок сосудов, например, из-за стресса. Если стресс становится хроническим, то и головная боль беспокоит человека уже не от случая к случаю, а постоянно. Лучший способ убрать такую боль – просто расслабиться. Но достичь релаксации не так просто, как кажется, даже если вы будете полдня уговаривать себя расслабить мышцы, возможно, они всё равно останутся напряжёнными, ведь часто люди просто не замечают скованности.

Поэтому нужно научиться фиксировать момент расслабления. Для этого напрягите нужную часть тела (при головной боли это будет шея и плечи), затем расслабьтесь и попытайтесь прочувствовать разницу. Запомните это ощущение. В момент максимального расслабления боль начнёт уходить. Если делать упражнения постоянно, можно избавиться от хронической головной боли, а заодно и от бессонницы, которая тоже часто связана с сосудистым и мышечным напряжением. Но чтобы ваши мышцы запомнили состояние полного релакса, придётся тренироваться. Повторяйте упражнения по несколько минут утром и вечером в течение трёх недель – и тогда ваши движения станут автоматическими.



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Полезные советы

Не воспринимайте психологические техники как замену лечению. Психотерапия просто улучшает ваше состояние, но не лечит болезнь. Придумывайте себе стимулы для выздоровления. Замечено, что люди, которым есть ради чего выздоравливать, встают на ноги гораздо быстрее. Представьте, чем вы займётесь, когда болезнь уйдёт. Необязательно ставить глобальные цели, можно помечтать о поездке на дачу или о походе в спортзал. Верьте в себя. На скептиков психологические методики снятия боли действуют хуже, чем на тех, кто верит в свои способности к самоврачеванию. Даже если сложно поверить до конца, просто попробуйте какую-нибудь технику, допуская возможность, что это может иметь эффект. Ориентируйтесь на свои ощущения. Если определённая методика вам неприятна или совершенно неэффективна, пробуйте другие способы. Кому-то больше подойдёт дыхательная гимнастика, кто-то лучше реагирует на аутогенные тренировки.

Интересно

Мама, подуй!

В ситуации, когда мама дует на ушибленную коленку ребёнка, даёт ему игрушку и тот сразу же забывает о боли, сочетаются сразу несколько психологических техник. Мама подходит к малышу, у него возникает ощущение безопасности и уходит стресс. Затем внимание малыша переключается с ощущения боли на ощущение прохлады от маминого дыхания, а потом появляется ещё один отвлекающий момент – игрушка, которая заставляет малыша навсегда забыть о разбитой коленке.