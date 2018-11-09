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Министр финансов Беларуси Максим Ермолович провел встречу с коллективом Гродненской городской клинической больницы скорой медицинской помощи

10.11.2018 — Новости Здоровья | Заря над Неманам  
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В мероприятии также приняли участие председатель горисполкома Мечислав Гой, начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик и начальник финансового управления горисполкома Петр Швец. 



Глава ведомства подчеркнул, что министерство финансов уделяет большое внимание вопросам финансирования здравоохранения страны в целом, и на протяжении последних десяти лет сохраняется приоритетность этих расходов. По словам Максима Ермоловича, они имеют большое значение для выполнения мероприятий в рамках государственной программы демографической безопасности. 

 Глава государства поставил задачу повышения заработной платы в бюджетном секторе. На конец года она должна быть в среднем не ниже 800 рублей, а в целом по всем отраслям – 1000 рублей, – озвучил цифры Максим Ермолович. 

Участников встречи также интересовали вопросы перехода к страховой медицине, оплаты труда некоторых категорий медработников. В свете последних новостей о повышении ставок по кредитам на жилье в одном из крупных банков страны медики спросили о перспективах жилищной политики государства. 

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович провел встречу с коллективом Гродненской городской клинической больницы скорой медицинской помощи


– Для того чтобы активизировать строительство за счет собственных средств населения, были расширены каналы кредитования жилья по рыночным ставкам в первую очередь в «Беларусбанке» и «Белагропромбанке». Этот инструмент получил такую популярность, что объемы  строительства жилья без господдержки начали стремительно расти. В этом году из 4 миллионов квадратных метров жилья лишь четверть построена с господдержкой, остальные – за собственные средства граждан. Банки не в состоянии поддерживать такой объем кредитования за счет собственных ресурсов. Но по-прежнему в приоритете обеспечение жильем многодетных семей и детей сирот. 

По словам председателя горисполкома Мечислава Гоя, в областном центре более 4 тысяч человек желают строить жилье за счет собственных средств без привлечения льготных кредитов. Уже заложены 8 кооперативов, и эта работа будет продолжена. 

Максим Ермолович дал небольшое интервью журналистам, в котором коснулся вопроса финансирования здравоохранения Гродненской области. 

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович провел встречу с коллективом Гродненской городской клинической больницы скорой медицинской помощи


 В Гродно в рамках государственно-частного партнерства будет осуществляться строительство онкологического центра. На недавнем ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда состоялась встреча с потенциальным инвестором – Кувейтским фондом арабского экономического развития, который подтвердил свою заинтересованность во вложении средств. Государство внесет свою лепту в строительство онкоцентра на принципах равнодолевого участия инвесторов. Министерство финансов будет сопровождать проект на всех этапах, – отметил Максим Ермолович. 

 
 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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В мероприятии также приняли участие председатель горисполкома Мечислав Гой, начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик и начальник...
 
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