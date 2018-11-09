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Что нужно знать белорусам о лихорадке Западного Нила?

10.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения на сегодняшний день вспышками заболевания охвачено большинство стран Европейской части континента. 5 сентября 2018 года Лихорадка Западного Нила была зарегистрирована у 21 жителя Волгоградской области Российской Федерации (зафиксирован 1 случай с летальным исходом). В Республике Беларусь заболеваемость не регистрировалась.
Что нужно знать белорусам о лихорадке Западного Нила?

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – зоонозная природно-очаговая арбовирусная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, протекающая у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях – с поражением центральной нервной системы (серозным воспалением мозговых оболочек). 

Возбудитель инфекции – вирус Западного Нила (ВЗН).   

В  зимний период вирус сохраняется в переносчиках (комарах, клещах). Восприимчивость человека к ВЗН высокая. 

Чаще всего поражается сельское население, живущее по берегам рек и озёр, рыборазводных прудов, в поймах, дельтах рек, где имеется большое количество диких водоплавающих птиц и комаров, а также городские жители, посещающие дачные участки и базы отдыха в вышеперечисленных местах, охотники, рыболовы.  

Жители домов, в подвалах которых имеются условия для круглогодичного выплода комаров так же подвержены угрозе заражения.  

При укусе со слюной зараженного переносчика ВЗН попадает в организм человека. Инкубационный период обычно составляет 3-8 дней (от 2 дней до 3 недель). Болезнь начинается остро, с озноба и повышения температуры до 38-40 °С. Даже в легких случаях, при которых лихорадочный период составляет 2-3 дня, наблюдается интоксикация, проявляющаяся головной болью, головокружением, ознобом, болью в глазных яблоках, выраженной слабостью и др. Продолжительность лихорадочного периода составляет от 2-12 суток, в среднем 5-7 дней. После нормализации температуры тела длительно сохраняются такие симптомы, как общая слабость, потливость, подавленность психики, бессонница, ослабление памяти. У большинства инфицированных людей (80%) заболевание протекает бессимптомно. У остальных  развивается гриппоподобная форма без поражений ЦНС. Поражение нервной системы (менингиты, менингоэнцефалиты) наблюдается редко (в среднем 1 на 150 случаев). Средне - тяжелые и тяжелые формы ЛЗН чаще развиваются у лиц старше 50 лет.

Специфическая иммунопрофилактика людей не разработана.

Профилактика ЛЗН направлена на борьбу с переносчиком инфекции - комарами, в частности обработку мест их выплода (водоемы, подвалы жилых домов, животноводческие помещения), использование средств защиты от комаров (засетчивание окон, применение разрешённых к использованию репеллентов). Для дачников важно не создавать условия для выплода комаров в емкостях для запаса воды.

Если Вас укусил комар в странах неблагополучных по ЛЗН, и через несколько дней появились симптомы заболевания, срочно обратитесь за помощью в медицинскую организацию!

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.

 
 
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения на сегодняшний день вспышками заболевания охвачено большинство стран Европейской части континента. 5 сентября 2018...
 
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