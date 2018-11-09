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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5908 человек, в том числе вчера, 9 ноября, – 9 человек

10.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5908 человек, в том числе вчера, 9 ноября, – 9 человек

Гродно и Гродненский район: 

Лесные массивы:

Озерский с/с – 3 случая. 
Поречский с/с – 1 случай. 
Квасовский с/с – 1 случай. 
урочище Грандичи – 1 случай. 

лес в р-не КСМ (Меловые горы) – 1 случай. 
 

Беловежская Пуща – 1 случай.

Местность не установлена – 1 случай.  

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5908 человек, в том числе вчера, 9 ноября, – 9 человек

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:  Лесные массивы: Озерский с/с – 3 случая.  Поречский с/с – 1 случай.  Квасовский с/с – 1 случай.  урочище Грандичи – 1 случай.  лес в р-не...
 
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