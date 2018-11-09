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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5908 человек, в том числе вчера, 9 ноября, – 9 человек
10.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Озерский с/с – 3 случая.
лес в р-не КСМ (Меловые горы) – 1 случай.
Беловежская Пуща – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5908 человек, в том числе вчера, 9 ноября, – 9 человек
Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Озерский с/с – 3 случая. Поречский с/с – 1 случай. Квасовский с/с – 1 случай. урочище Грандичи – 1 случай. лес в р-не...
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