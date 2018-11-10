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На Пинщине проходит иммунизация против гриппа

11.11.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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На Пинщине проходит иммунизация против гриппа
На вопросы корреспондента «Полесской правды» отвечает главный государственный санитарный врач г. Пинска и Пинского района Владимир Владимирович ВАЩУК.

– На Пинщине проходит иммунизация против гриппа…

– Совершенно верно. Со 2 октября амбулаторно-поликлиническими учреждениями города Пинска и Пинского района проводится вакцинация детского и взрослого населения против гриппа.

– Врачи говорят, что вакцинация – это единственный надежный и безопасный способ избежать заболевания гриппом. Сколько жителей нашего региона уже привилось?

– Привито 23 700 жителей Пинского региона. Например, в кампании вакцинации против гриппа в конце октября активно приняли участие представители администраций города и района – Пинских городского и районного исполнительных комитетов.

– Вопрос, который волнует людей, – платно или бесплатно можно привиться против гриппа?

– Вакцинация против гриппа на бесплатной основе проводится вакциной «Гриппол  плюс» (страна-производитель Россия). На платной основе также можно привиться вакциной «Гриппол плюс», ее стоимость составляет 6 рублей 80 копеек. Или же вакциной «Инфлювак» (страна-производитель Нидерланды). Стоимость этой вакцины 14 рублей 20 копеек.

– Куда нужно обратиться, чтобы привиться против гриппа?

– По вопросу вакцинации против гриппа можно обратиться в любое амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту жительства.

Беседовала Екатерина МАЙСКАЯ.

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