Мобильники и рак. Что узнали врачи, изучив излучение мобильных телефонов?

Об этом рассказывает доктор биологических наук, Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, член научно-консультативного комитета электромагнитного проекта ВОЗ Олег Григорьев. С 2006 года он непосредственно наблюдал за этим экспериментом, сначала за тем, как строились стенды для облучения грызунов в Цюрихе, а все дальнейшие годы, когда эксперимент обсуждался в ВОЗ.

Опухоли сердца и мозга

— Национальная токсикологическая программа США (NTP) подвела окончательные итоги хронического эксперимента по исследованию эффектов облучения электромагнитным полем сотовых телефонов стандартов 2G и 3G.

Согласно официальному сообщению, в ходе этого эксперимента однозначно выявлена достоверная связь между таким облучением и возникновением шваномы* — особой опухоли сердца у самцов крыс (степень надежности этой находки, наивысшая для канцерогенных данных по классификации NTP). Кроме того, у самцов крыс так же крайне велика вероятность развития глиомы** — одной их опухолей мозга (по той же классификации NTP она ниже, и вероятность её развития обозначена, как есть «некоторые доказательства»). Случаи развития рака у самок крыс и у мышей вне зависимости от пола по принципам NTP признаны менее достоверными, они обозначены, как «неоднозначные доказательства». Таким образом, завершен первый этап многолетней программы, начало которой было положено в 1999 году и только напрямую на неё потрачено более 30 миллионов долларов.



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Как соотнести эти находки с человеком?

По нашему мнению, буквально эти результаты перенести на человека невозможно: они получены при тотальном облучении грызунов, в условиях экспозиции ЭМП с радиочастотами, существенно превышающими реальность.

Однако, нужно отметить, что при планировании этого эксперимента возможность проявления онкологических заболеваний рассматривалось, как крайне маловероятная. То есть, в 1999 году, когда начиналось исследование, никто не ожидал рака. И вот когда мы получили эти результаты сегодня, они показывают, что рак, к сожалению, в принципе возможен.

С точки зрения радиобиологического эксперимента найдена надежная «опорная» точка, от которой можно варьировать построение дозовой зависимости и главное — искать механизм, так как без механизма не будет точной канцерогенной классификации. Пока кроме возникновения негативного оксидантного стресса, возникающего под действием ЭМП, ничего особо не обсуждалось. Тут уместно вспомнить, что официальная процедура признания табака, как канцерогена, заняла около 30 лет. Хотя, казалось бы, эмпирических данных было гораздо больше, и они были более очевидными. Но даже при этом производителям сигарет удавалось отражать атаки, пока не был показан в деталях механизм канцерогенного действия табачного дыма. Здесь такая еж аналогия.

Споры уже начались

Еще обращаю внимание: речь идет не об электромагнитном поле радиочастот вообще, а именно об ЭМП ручных устройств (мобильники, планшеты и т.п.), то есть то, что облучает ближним полем антенны и находится на расстоянии менее 30 см от тела.

В NTP уже готовят новый протокол эксперимента, более пригодный для его экстраполяции (применения) к человеку, а также с использованием новых перспективных стандартов связи, в том числе 5G.

После эксперимента в США уже начались споры между ведомствами. Управление по пищевым продуктам и лекарствам (FDA), вопреки названию, они тоже причастны к этой теме, выступила с заявлением, что не согласны с NTP. По их мнению, данные не указывают на рак у животных вообще (что странно — так как отчеты об эксперименте у них тоже есть). Возможно, это связано с ведомственной принадлежностью: FDA находится в структуре Минздрава США, то есть, в правительстве, а NTP в структуре Национального института гигиены окружающей среды и подотчетно Конгрессу. Это может играть существенную роль.

Активно идет обсуждение и на мировом уровне. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сразу разослала нам, членам научно-консультативного комитета, точку зрения NTP как опорную. Ожидается, что результаты будут предметом специального рассмотрения в Научно-консультативном комитете Всемирной организации здравоохранения. Одним словом, ситуация видится не столь безопасной, как это казалось в середине 1990-х годов.



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Первые итоги настораживают

Попытаемся подвести итоги этому исследованию. Впервые рак все же получен в эксперименте на живом объекте (а не в лабораторных условиях). Полученные данные — достоверные. Это имеет очень большое значение для радиобиологии — так как, отталкиваясь от достоверных данных можно моделировать кривую «доза-эффект». Это можно использовать, чтобы уменьшить экспозицию ЭМП мобильных телефонов и других гаджетов, или чтобы оказывать в эксперименте строго локальное воздействие на определенные зоны (мозг, сердце и т.д).

Получив такую кривую «доза-эффект», открывается возможность для выяснения механизма канцерогенного влияния. Очень усиливаются позиции ученых, доказывающих связь между ЭМП мобильников и раком на основании различных регистров онкологических заболеваний. Например, если у животных в эксперименте получены те же типы рака, что выявлены в эпидемиологических исследованиях с помощью этих регистров. И такие исследования есть, в первую очередь можно вспомнить совсем новые данные доктора Харделя, которые соотносятся с новым исследованием.

Максимальная опасность — для детей

Пока не будет известен механизм возникновения рака из-за ЭМП, ожидать ужесточения требований по отношению мобильным телефонам и прочим устройствам можно только на основании эмоциональных или политических решений. Поэтому, пользователям надо быть осторожнее. И особенно это относится к детям, поскольку они более чувствительны к влиянию сотовых телефонов, планшетов и иных гаджетов. Ведь у них больше так называемая относительная доза облучения. Это связано с более маленькими размерами головы, и большей гидратацией — количества воды в тканях. Из-за этого происходит большее поглощение ЭМП. К сожалению, не только родители, но и вообще многие, не понимают этой потенциальной опасности.

Что касается облучения — конечно, животные облучались тотально, интенсивность его была не средней статистической, а максимально возможной, экспозиция проводилась в дневные часы, а продолжительность эксперимента был два года или пожизненной. То есть, сознательно были выбраны довольно жесткие условия, сравнительно с теми, которые возникают, когда мы пользуемся телефонами. Это было сделано, чтобы эффект проявился.

Подводя итоги, можно считать, что окончательно решен вопрос, что рак от влияния ЭМП может быть. Но вот при каких конкретно условиях он будет у человека, науке еще не известно.

Примечания:

* Шванома — опухоль нервной ткани, включая и мозг, но исходящая не из нервных клеток (нейронов), а особых клеток, окружающих нервные волокна. Развивается не только в сердце, но и в любом органе, где есть нервные волокна, включая и сам мозг. Обычно опухоль доброкачественная, то есть, не дает метастазов. Однако, часто требует хирургического лечения. И в зависимости от расположения опухоли, оно может быть очень сложным.

** Глиома — самая распространенная злокачественная опухоль головного мозга. Имеет много вариантов.