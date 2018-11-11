|
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5923 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 15 человек
12.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Дачный участок Подлабенского с/с – 1 случай.
Лесные массивы:
Озерский с/с – 1 случай,
Путришковский с/с – 1 случай,
Гожский с/с – 1 случай,
урочище Румлево – 1 случай,
лес в м-не Лапенки – 1 случай.
Мостовский район – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
Берестовицкий район:
Частное домовладение д. Лишки – 1 случай.
Лесные массивы:
д. Непарожневцы – 1 случай,
д. Верховляны – 1 случай.
Волковысский район:
Лесной массив д. Изабелин – 1 случай.
Кореличский район:
На территории г.п. Мир – 1 случай.
Новогрудский район:
Лесной массив д. Лагодки – 1 случай.
Слонимский район:
Лесной массив д. Чемеры – 1 случай.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5923 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 15 человек
Гродно и Гродненский район: Дачный участок Подлабенского с/с – 1 случай. Лесные массивы: Озерский с/с – 1 случай, Путришковский с/с – 1 случай, Гожский с/с – 1 случай,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)