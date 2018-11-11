ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5923 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 15 человек

12.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5923 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 15 человек

Гродно и Гродненский район:
Дачный участок Подлабенского с/с – 1 случай.
 
Лесные массивы:
Озерский с/с – 1 случай,
Путришковский с/с – 1 случай,
Гожский с/с – 1 случай,
урочище Румлево – 1 случай,
лес в м-не Лапенки – 1 случай.  
Мостовский район – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
 
Берестовицкий район:
Частное домовладение д. Лишки – 1 случай.
Лесные массивы: 
д. Непарожневцы – 1 случай,
д. Верховляны – 1 случай.
 
Волковысский район:
Лесной массив д. Изабелин – 1 случай.
Кореличский район:
На территории г.п. Мир – 1 случай.
 
Новогрудский район:
Лесной массив д. Лагодки – 1 случай.
 
Слонимский район:
Лесной массив д. Чемеры – 1 случай. 
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5923 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 15 человек
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродно и Гродненский район: Дачный участок Подлабенского с/с – 1 случай.   Лесные массивы: Озерский с/с – 1 случай, Путришковский с/с – 1 случай, Гожский с/с – 1 случай,...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Вылечиться до смерти. Лекарства от гипертонии могут вызвать рак лёгких?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика