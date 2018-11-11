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Риск заболеть раком у злостных курильщиков выше почти в 30 раз

12.11.2018 16:26 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Риск заболеть раком у злостных курильщиков выше почти в 30 раз
Фото из открытых источников

Риск, связанный с курением, различен для опухолей тех или иных локализаций и зависит от возраста, когда человек пристрастился к этой пагубной привычке, длительности курения и количества сигарет в день. Так, опасность возникновения рака полости рта и глотки у курящих повышена в 2-3 раза по сравнению с некурящими, а у тех, кто курит более одной пачки сигарет в день, - в 10 раз. Риск рака легкого повышается после 10-30 лет курения. Больше всего рискуют мужчины, которые начали курить до 15 лет.

Риск заболеть раком у злостных курильщиков выше почти в 30 раз Вылечиться до смерти. Лекарства от гипертонии могут вызвать рак лёгких?

У курящих в 5 раз выше риск заболеть раком пищевода, раком желудка - в 1,5 раза, поджелудочной железы - в 2-3 раза, мочевого пузыря и почки - в 5-6 раз. Выявлена связь между курением и раком шейки матки у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека.

Кроме того, курение негативно отражается на проведении специального лечения при возникновении этих заболеваний. У курящих пациентов по сравнению с некурящими возрастает риск рецидива или возникновения второй опухоли, снижается эффективность лечения, качество жизни.

В Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических факторов риска возникновения неинфекционной патологии среди населения от 18 до 69 лет (STEPS-исследования, 2017 год), курит 29,6% населения. Благодаря антитабачным мерам число потребителей табака снизилось (на 12% с 2001 года), однако проблема по-прежнему остается актуальной.

В республике с 12 по 15 ноября проводится республиканская антитабачная информационно-образовательная акция, инициированная Минздравом. 15 ноября пройдет Всемирный день некурения, который в этом году посвящен прежде всего профилактике онкологических заболеваний.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Опасность заболеть раком у злостных курильщиков и тех, кто рано начал курить, выше почти в 30 раз. Такая информация размещена на сайте Минздрава.
 
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