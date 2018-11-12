Лазерные технологии в современной косметологии

Современная косметология. Аппараты лазерной эпиляции KIERS.

Сегодня в косметологической отрасли активно развивается аппаратное направление, которое позволяет выводить качество услуг на принципиально новый уровень. Инновационные технологии ориентированы именно на конечных потребителей, позволяют сделать салонные процедуры не только максимально эффективными, но и безопасными, щадящими в плане возникновения болевых ощущений.

Самый сильный толчок эта сфера получила с внедрением в нее лазеров, обладающих поистине волшебной способностью справляться с самыми сложными задачами. Они нашли свое применение и в сегменте эпиляции в силу своей способности за считанные секунды разрушать волосяные луковицы, на которые попадает их мощный поток. Нагревая нежелательную растительность на теле до очень высокой температуры, лазер не затрагивает дерму, благодаря чему процедура оказывается абсолютно безопасной. Сегодня аппараты с такими технологиями предлагают специализированные магазины для косметологов : здесь представлены товары от нескольких хорошо зарекомендовавших себя брендов, среди которых на особых позициях находятся предложения от производителя KIERS.

Аппараты лазерной эпиляции KIERS

Эта продукция представлена несколькими диодными моделями с широким функционалом, с возможностью качественной продолжительной эксплуатации и с системами улучшенного комфорта как для клиентов, так и для косметологов. Некоторые изделия являются полными аналогами уже ставшего популярным во всем мире оборудования.

В качестве основных достоинств таких устройств можно отметить следующие:

● солидный гарантийный период;

● эффективное решение стоящих задач: результат оказывается идеальным буквально за несколько сеансов;

● возможность применения для кожи любого фототипа;

● воздействие лазера на волосяные луковицы с любой глубиной залегания в эпидермисе;

● использование не только для нормальных, но и для очень грубых и самых тонких волос.

Для лазерных аппаратов KIERS применяются технологии быстрой эпиляции за счет использования высокой частоты импульсов, система SHR для обеспечения безболезненности операций. Для такой модели, как KIERS KES 145 предусмотрена еще и вакуумная эпиляция, фреоновое охлаждение диодной матрицы. Комплектуются данные предложения рабочими манипулами, защитными очками для пациента и косметолога, удобной ножной педалью для точной активации устройства.

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