Берегите глаза.



Нормальное зрение делает жизнь полноценной, яркой, обеспечивает овладение любыми профессиональными навыками. Нарушение зрения ограничивает возможности человека и на производстве и в быту.

Большинство из полученных травм органов зрения впоследствии ведут к потере остроты зрения, и, как следствие, к инвалидности.

Наиболее подвержены травмам органов зрения работники, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание автомобилей, автотракторной техники, технологического оборудования, а также обработку металла, а именно по профессиям: «водитель автомобиля», «тракторист-машинист», «слесарь-ремонтник», «станочник специальных металлообрабатывающих станков», «литейщик» и др. При этом чаще всего травмирование отмечено у работников, обрабатывающих металл ручным способом при выполнении ими немеханизированных операций.

Основными причинами несчастных случаев, приведших к травмам органов зрения являются: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, нарушение потерпевшими трудовой дисциплины, требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных актов по охране труда, допуск к выполнению данных работ, работников не имеющих соответствующей профессиональной подготовки и квалификации, не прошедших в установленном порядке обучение, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда и не будучи обеспеченным необходимыми средствами индивидуальной защиты (защитными очками, лицевыми защитными щитками и др.).

Случаи травм органов зрения зафиксированы не только у лиц, занятых непосредственным выполнением работ, но и у работников, которые в момент травмирования находились в месте их производства и не имели к ним никакого отношения.

Так, несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел 05.09.2018 в 10 часов 00 минут с бригадиром (освобожденным) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов Осиповичской дистанции пути Республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», который находился от места производства работ с использованием инструмента ударного действия, на расстоянии более 7 м.

При проведении ремонтных работ используется слесарный инструмент, в том числе и ударного действия – молотки, кувалды, зубила и т.д. Его применение создает вероятность травмирования органов зрения различного вида осколками, отлетающими как от инструмента, так и от изделия, на которое он воздействует. Поэтому важным элементом профилактики травматизма органов зрения является контроль за техническим состоянием эксплуатируемого или используемого оборудования, инструмента либо приспособления. В соответствии с требованиями правил по охране труда молотки и кувалды должны иметь поверхность бойка слегка выпуклую, гладкую, несбитую, без заусенцев, выбоин, вмятин, трещин, наколов; они должны быть надежно насажены на деревянные ручки и расклинены заершенными металлическими клиньями. Ось ручки должна быть под прямым углом к продольной оси инструмента. Ручки ручного инструмента должны изготавливаться из сухого дерева твердых пород. Изготовление ручек из мягких или крупнослойных пород дерева (ель, сосна) запрещается. Поверхность ручки должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, заусенцев и сучков, с продольным расположением волокон по всей длине.

С учетом вышеизложенного, для недопущения несчастных случаев, связанных с травмированием органов зрения Кричевская межрайонная инспекция труда считает необходимым:

работы ударным инструментом, а также работы, при выполнении которых может образовываться воздействие разлетающихся предметов, деталей и тому подобное проводить только в исправных средствах индивидуальной защиты органов зрения; организовать рабочие места, на которых проводятся работы с применением инструмента ударного действия, а также работы, при выполнении которых может образовываться воздействие разлетающихся предметов, деталей и тому подобное таким образом, чтобы исключить травмирование работников, которые находятся в месте, где производятся данные виды работ, и не имеющие к ним никакого отношения; не допускать к выполнению работ работников, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших обучения, проверки знаний и инструктажа по охране труда; на выполняемые технологические процессы разработать технологическую документацию (технологические карты) с отражением в ней требований безопасности; обеспечить контроль за соблюдением требований охраны труда при выполнении работ ударным инструментом, а также работ, при выполнении которых может образовываться воздействие разлетающихся предметов, деталей и тому подобное.

Заместитель начальника Кричевского межрайонного

отдела Могилевского областного управления А.А. Клименков