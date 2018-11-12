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Первый ай-трекер, или Как говорить без голоса, а работать без рук

13.11.2018 — Новости Здоровья | Навiны Палесся  
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Первый ай-трекер, или Как говорить без голоса, а работать без рук
Не очень давно на страницах газеты мы объявляли благотворительный сбор средств на покупку ай-трекера – приспособления, которое помогает людям с инвалидностью озвучивать свои мысли, звать на помощь. Управляется ай-трекер только взглядом. Им могут пользоваться люди, полностью прикованные к кровати, люди без рук или любой человек с физическими ограничениями.

И вот ай-трекер куплен! Деньги на покупку необходимого для многих аппарата предоставило ООО «Т-Медика», директор Игорь Михайлович Петровец.

Пока ай-трекер подключили к рабочему ноутбуку Центра поддержки молодых инвалидов. И с таким комплектом мы отправились в класс центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, чтобы проверить на практике, как дети смогут им пользоваться.

Сначала Сергей Волчик включает ноутбук и открывает программу, сам показывает, как можно ей пользоваться. Вот среди картинок на мониторе одними глазами он выбирает, что хочет спать, пить, есть, звонком зовёт к себе и отвечает на вопросы «да» или «нет» тоже с помощью системы.

Потом место Сергея занимают воспитанники классов. Им интересно. Вот Серёжка переводит глаза с одного предмета на другой, звонит. У мальчика тяжёлая форма заболевания. Он ничего не может делать руками, не может разговаривать. Для таких детей, как он, программа просто идеальна.

Для детей с отставанием в умственном развитии она тоже подойдёт. Хотя и человеку «норма» сложно не хвататься за мышку, а только глазами переходить с одной программы на другую, включать клавиатуру, чтобы набрать текс. Но это вполне возможно – вот так озвучивать свои мысли и даже выполнять несложные запросы в интернете, набирать тексты, да и всё остальное тоже.

– Мы очень благодарны Александру Макарчуку, автору программы, который предоставил нам её бесплатно. Если на покупку ай-трекера ушло 460 рублей, то Александр дал разработанную программу безвозмездно. И ей мы готовы делиться со всеми, кому она нужна, – говорит председатель Центра поддержки молодых инвалидов Михаил Григорьевич Скребейко. – Также продолжаем сбор средств на ноутбук для работы с ай-трекером, часть на него собрана в результате акции.

Решено, что этот первый ай-трекер будет находиться в Центре поддержки молодых инвалидов (ул. Горынская, 184 в Столине). Это образец, который можно взять потестировать. Если кто-то из вашей семьи не может говорить, не может двигать руками, высказывать свои желания в той или иной степени – смело звоните Михаилу Скребейко 8-029-803-78-07. Вам подвезут ай-трекер домой, где вы сможете понять – подходит ли программа для человека. Также можно протестировать ай-трекер и в самом здании по улице Горынской.

Если он вам подойдёт, то тогда подумаете и о приобретении. Сумма не такая и большая. В любом случае, когда ваш родной человек сможет вот так говорить – это станет значительной помощью для вас и вашего близкого.

Татьяна СЕГЕН

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  Не очень давно на страницах газеты мы объявляли благотворительный сбор средств на покупку ай-трекера – приспособления, которое помогает людям
 
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