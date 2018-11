Телефонная лихорадка. Правда ли, что смартфоны отупляют?

Конечно, мультизадачный смартфон — камера, компьютер, карманный кинотеатр, онлайн-магазин в одном устройстве — значительно упрощает нашу повседневную жизнь. Но не делает ли он нас более пассивными в интеллектуальном плане?

Обленившийся мозг

По результатам исследования ученых Дженнифер Штольц, Джонатана Фьюджеслэнга, Гордона Пенникука и Натаниэля Барра из канадского университета Ватерлоо , люди с интуитивным типом мышления, которые при поиске решения больше полагаются на свои инстинкты и предчувствия, скорее будут искать информацию в интернете, вместо того чтобы полагаться на собственную память. Таким образом они дают еще меньшую нагрузку на мозг, чем могли бы, и их интеллект теряет «тонус», становится более «ленивым». «Люди „подсматривают“ ту информацию, которую на самом деле знают или могли бы легко запомнить, просто потому, что не хотят прикладывать усилия, даже чтобы подумать об этом», — говорит Пенникук, кандидат психологических наук, соавтор исследования и сотрудник кафедры психологии в университете Ватерлоо. Это исследование обнаруживает связь между чрезмерным использованием смартфона и снижением когнитивных способностей. Однако Пенникук отмечает, что вопрос о том, способствуют ли смартфоны как таковые необратимому упадку интеллекта, остается открытым.

«Наша зависимость от смартфонов и других гаджетов, несомненно, только возрастает, — говорит Натаниэль Барр, один из авторов исследования. — Важно понять, как именно смартфоны воздействуют на человеческую психологию, прежде чем мы достигнем точки невозврата, когда представить жизнь без смартфонов будет невозможно. Быть может, мы ее уже достигли».



Мобильники и рак. Что узнали врачи, изучив излучение мобильных телефонов? Подробнее

С глаз долой

В 2017 году сразу два американских университета — чикагский и техасский — опубликовали крайне похожие результаты исследований: само присутствие телефона рядом с вами снижает уровень когнитивных способностей.

В эксперименте для совместного исследования университета Техаса (The University of Texas) и Школы бизнеса МакКомбса (McCombs School of Business) участие приняли 800 человек. Им предложили перевести телефон в беззвучный режим, после чего некоторым позволили оставить его на столе, других попросили убрать в сумку, а третьих — отнести в другую комнату. Затем участники должны были решить несколько задач и тестов, которые требовали полной концентрации и умственных усилий. Те, чьи телефоны находились вне поля зрения хозяев, справились с заданиями лучше. Люди, признавшие зависимость от смартфона, показывали значительно худшие результаты, если их просили оставить телефон на столе или убрать в сумку. Однако полная изоляция от телефона благоприятно действовала на всех участников: люди (и «зависимые», и нет) справлялись с заданиями лучше, если их телефон уносили в другое помещение. Глава проводившей исследования группы ученых Эдриан Уорд, доцент Школы бизнеса МакКомбса, считает, что смартфон, находящийся в поле зрения, не просто отвлекает человека, но заставляет прикладывать дополнительные усилия, чтобы не отвлекаться на него. Таким образом, интеллектуальные ресурсы, которые могли быть использованы для решения конкретной задачи, тратятся на этот фактор «отвлечения».



Вирус цифрового слабоумия. Как гаджеты влияют на современных детей? Подробнее

Смартфонозависимость

По результатам опроса Американской ассоциации психологов, в 2017 году 86% опрошенных признались, что постоянно или очень часто проверяют оповещения на мобильном, по сравнению с 12% в 2005 году. Сейчас дети практически рождаются с айфоном в руке, а большинство взрослых не расстается с ним ни на минуту, и все мы сталкиваемся с проблей постоянного «чекинга» (от англ. «check» — «проверять» — прим. ред.). По данным британской сотовой компании Ofcom, 50% молодых людей от 18 до 24 лет проверяют телефон в первые 5 минут после пробуждения, а 40% — меньше чем за 5 минут до отхода ко сну. Такая навязанная потребность постоянно проверять телефон на предмет новых уведомлений — даже когда вы знаете, что в ближайший час не ждете никаких звонков и сообщений — повышает уровень стресса, способствует рассеиванию внимания и не дает сосредоточиться на выполнении своих обязанностей. Такого мнения придерживается и Михаил Хорс, клинический психолог, писатель и телеведущий. «Когда человек буквально страдает без смартфона, это страдание мешает ему думать о чем-то другом, кроме объекта его зависимости. Более того, постоянные оповещения отвлекают человека, превращают его сознание в „клиповое“, и он теряет способность в течение длительного времени сосредотачиваться на чем-то одном», — заявил Хорс АиФ.ru.

Смартфоны детям не игрушки, или Чем бы дитя ни тешилось

Сегодня многие родители «упрощают» себе жизнь, развлекая ребенка именно при помощи мобильных устройств: ребенок сидит себе тихо, не плачет и в целом доволен. Но это не выход. Для еще не сформировавшейся детской психики смартфон представляет гораздо большую угрозу, чем снижение когнитивных навыков, считает семейный психолог Анжелика Чумакова. «Дети, которых родители развлекают при помощи смартфонов и других гаджетов, развиваются медленнее. Это происходит потому, что в каждом возрасте важно развитие определенных навыков, например, тактильных: через лепку, рисование, собирание пазлов, через мелкую моторику, — рассказала Чумакова АиФ.ru. — С одной стороны, некоторые видеоигры способствуют развитию реакции, но конкретно в этом возрасте для нормального развития ребенку не нужно тренировать реакцию в таких объемах, гораздо важнее разработка моторных навыков. Мелкая моторика способствует развитию определенных зон мозга, которые, в свою очередь, связаны с общей вербальной активностью».



Мой смартфон - шпион? Надо ли бояться собственного гаджета? Подробнее

Также смартфоны могут негативно влиять на развитие воображения, как отмечает Чумакова. Это сказывается на детях старшего возраста, которые, например, чрезмерно увлекаются просмотром мультфильмов. Взрослый человек способен находить новые подходы к решению тех или иных задач и творить, только если у него достаточно развито воображение. Мультики же дают уже готовую картинку, созданную кем-то другим, лишая ребенка необходимости воображать. «Если у ребенка есть готовое развлечение в виде смартфона, он не осваивает мир через движение, прикосновения, собственное воображение. Для него нет необходимости трудиться, чтобы познавать мир: смартфон предоставляет все в готовом виде. И это притормаживает развитие ребенка», — говорит Чумакова.

Но и это еще не все. Человек — существо социальное, и подготовка к успешной и счастливой жизни в социуме начинается с общения внутри семьи, когда у ребенка формируются отношения привязанности. Сейчас же смартфоны заменяют родственную близость и формируют патологические типы привязанности, которые и определяют когнитивные способности. Живое общение со значимыми для ребенка взрослыми напрямую влияет на его способность к обучению и усвоению нового в будущем.