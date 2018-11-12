Как атмосферное давление влияет на самочувствие?

Под влиянием арктического антициклона, который надвигается на центральную Россию, растет атмосферное давление. В ночь на 12 ноября его уровень в Москве достиг рекордного значения, — 770 мм рт. ст. — как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро. Ранее рекорд на 12 ноября составлял 767 мм рт. ст. Он был установлен в 1993 году.



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Существует определенный уровень атмосферного давления, при котором оно начинает влиять на самочувствие людей. В разных регионах мира, в том числе и в России, он может значительно отличаться, кроме того, он рассчитывается в зависимости от времени года. По данным Гидрометеобюро Москвы и Московской области, зимой в столичном регионе нормой принято считать атмосферное давление в 747-749 мм. рт. ст.

«Люди, реагирующие на то или иное изменение внешнего давления, называются метеопатами, — говорит терапевт, доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко. — У них могут проявляться те или иные клинические симптомы. Например, при повышении атмосферного давления у них может повыситься артериальное давление, заболит голова, появятся некоторые недомогания. Если атмосферное давление чрезмерно понижено (меньше чем 700 мм рт. ст.) или повышено (выше 780 мм рт. ст.), у метеопатов могут проявиться и серьёзные последствия».

Ещё одна группа людей, которая острее чувствует скачки атмосферного давления, — пациенты, страдающие хроническими заболеваниями. «Те, у кого хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой, а также нервной системы, посттравматические болезни, подвержены изменениям погоды сильнее, а возникающие у них симптомы проявляются ярче. У здоровых людей часто при повышении давления наблюдается улучшение настроения, а при понижении — наступает угнетённое состояние», — говорит врач.