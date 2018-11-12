Психиатр Николай Незнанов: «Стресс приводит к раку»

Наш эксперт – профессор, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева» Минздрава России, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, доктор медицинских наук Николай Незнанов.

К высокой степени безумства

Елена Нечаенко, «АиФ»: Николай Григорьевич, по оценкам ВОЗ, в мире сегодня 450 миллионов психически нездоровых людей. Психика человека стала уязвимее?

Николай Незнанов: Всё и так, и не так. Дело в том, что причины психических заболеваний бывают внутренними (генетически обусловленными) и внешними. Процент людей, от природы расположенных к развитию шизофрении, биполярных расстройств, отдельных видов эпилепсии, относительно одинаков во все времена. А вот заболеваемость в целом растёт – прежде всего за счёт пограничных патологий, невротических состояний (раньше их называли неврозами). К их развитию приводят негативные социально-психологические факторы, к которым люди с тревожно-мнительными чертами характера чрезмерно восприимчивы (природные катаклизмы, техногенные катастрофы, обилие информации и прочее).

– Если у человека проблемная генетика, у него обязательно рано или поздно разовьётся психическое заболевание? И можно ли «сойти с ума», не имея биологических предпосылок?

– Чаще всего к «душевным» расстройствам приводит сочетание внеш­них и внутренних факторов. Это как с любым другим заболеванием – гипертонией, диабетом. Возникнет ли болезнь тела или нет, будет зависеть от образа жизни, который ведёт человек. Так и тут: даже имея биологическую предрасположенность к развитию психической патологии, можно существенно снизить риск, если оберегать себя от стрессов, воздей­ствия вредных веществ и прочих неблагоприятных факторов.



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Все болезни – от нервов?

– Сейчас в моде термин «психосоматика»: мол, те или иные глубоко переживаемые эмоции могут приводить к развитию телесных недугов. Это так?

– Связь психических и соматических заболеваний есть, и весьма отчётливая. Каскад изменений в организме, возникающий вследствие различных тревожных, депрессивных ситуаций, действительно приводит к появлению физических симптомов. Это объяснимо. При хроническом стрессе возникает нагрузка на сосуды, ухудшаются кровообращение, функция дыхания и другие параметры. Как доказали исследования последних лет, развитию многих патологий (в частности, ИБС, гипертонии, рака, эндокринных заболеваний) предшествовали длительные стрессы. Поэтому не следует рассматривать длительно существующую тревогу и депрессию только как проявление психических проблем, в организме всё взаимосвязано.

– Наверное, эта связь работает и в обратную сторону? Ведь физические болезни тоже могут расшатать психику?

– Конечно. Люди же по-разному переживают стрессы (а любая серьёзная болезнь – стресс). Некоторые с головой уходят в свой недуг. Недаром наши коллеги, врачи, занимающиеся соматическими болезнями, часто сталкиваются с проявлением у их пациентов психопатологий.



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Не дай мне бог сойти с ума

– А сколько вообще в обществе людей с психическими расстройствами? И отличаемся ли мы в этом плане от европейцев?

– Считается, что в экономически развитых странах как минимум каждый пятый человек нуждается в помощи психолога или психиатра. Примерно та же статистика и у нас. Однако в России только половина больных получает необходимую помощь. Тут играет роль и общее пренебрежительное отношение к здоровью, из-за которого люди оказываются у специалистов с огромным опозданием, когда уже им сложно помочь. Кроме того, сама система оказания психиатрической помощи больше ориентирована на лечение тяжёлых патологий. Но основной причиной, почему люди за версту обходят психиатров, является опасение быть подвергнутыми какой-то дискриминации.

– Но ведь не на пустом месте возникли эти опасения? Люди боятся, что их возьмут на учёт и это поставит крест на их карьере, семье, социальной жизни.

– Это уже давно не так, всё это лишь отголоски прежней советской системы. Тем не менее такие опасения по-прежнему существуют. И очень нам мешают. Сейчас в психиатрии есть и диспансерное наблюдение, и поликлиническое. Современные психотропные препараты стали не только более эффективны, но и менее опасны, так как не вызывают побочных эффектов, поэтому позволяют больным лечиться амбулаторно.

– Количество психоневрологических больниц в мире и в России сильно сократилось в последние годы. Страшно выходить на улицу – ведь люди с психическими отклонениями могут быть повсюду. Как вести себя, чтобы не спровоцировать их?

– По статистике, среди всех правонарушений доля преступлений, совершённых психически больными людьми, весьма невелика. И опасность таких больных для общества преувеличена. Большинство преступников, как ни странно, психически нормальны.

– Можно ли госпитализировать психически нездорового человека, если сам он против?

– Показания к недобровольной госпитализации очень ограниченны. Она возможна, только если больной представляет опасность для общества или себя самого. Однако опасна не только агрессивность, но и социальная беспомощность людей с проблемной психикой или грубыми нарушениями интеллекта. Скажем, такие больные могут включить газ или воду, развести костёр посреди комнаты и уйти из дома. Таких людей, конечно, могут госпитализировать недобровольно.

ЗОЖ для психики

– Чтобы быть здоровым физически, нужно, как известно, вести правильный образ жизни. А в чём заключается ЗОЖ для психики?

– Моя мечта – чтобы люди поняли, что психическое здоровье – это основа общего здоровья. Если человек находится в состоянии хронического стресса: не может выполнять привычную работу, его ничего не радует, всё видится в негативном свете, пусть хотя бы проведёт самотестирование, обратившись к психодиагностическим тестам, которых много в Интернете. Депрессия – это не плохое настроение, а серьёзная болезнь, которая может привести к смерти.

– Кто больше расположен к психическим расстрой­ствам: молодые или пожилые?

– Мы год от года становимся всё более уязвимыми к внешним негативным воздействиям. К тому же с возрастом теряем подвижность, а ведь именно физическая активность помогает легче переносить психоэмоциональные нагрузки. Практически не существует универсальных советов, как избежать психических расстройств. Кроме, наверное, двух: надо укреплять себя физически и стараться жить в согласии с собой, не обманывая себя. Это касается всего: выбора профессии, жизненных целей, друзей, партнёров.