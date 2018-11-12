Скажем гриппу — нет! Укрепим иммунитет





Как проходит вакцинация населения района против гриппа, одного их опасных заболеваний, чреватого непредсказуемыми последствиями, рассказала заведующая Вороновской поликлиникой Владислава Владиславовна Рубель:

— По состоянию на 12 ноября в районе за счет республиканского бюджета привито 2 908 человек, местного — 2 951. За счет предприятий и личных средств граждан вакцинированы 1 550 человек. Всего по району сделали прививки 7 049 человек, или 28,3% от подлежащих к вакцинации. Активно проходит вакцинация в сельхозпредприятиях «Погородно», «Октябрь», «Рассвет-Агро», предприятии мелиоративных систем, ДРСУ-120, ТЦСОН и секторе культуры, где фактически все работники привиты. После школьных каникул активно ведется профилактическая вакцинация среди детей, воспитателей и учителей в дошкольных учреждениях и школах.

Хочу заметить, что всего по району должно привиться до 40% граждан от общего количества населения. И этот показатель до конца ноября нам по силам выполнить. Можно привиться и за счет личных средств граждан. В наличии имеется вакцина «Гриппол» российского производства. Стоит она 6,8 рубля. 74 человека уже воспользовались этой возможностью.

Напомню, что вакцинация проводится в амбулаториях врача общей практики и поликлиниках района, а также выездными прививочными бригадами в составе врача и среднего медицинского работника непосредственно в трудовых коллективах предприятий и организаций, учебных учреждениях.

Я прививаюсь ежегодно. Исходя из личного опыта, хочу порекомендовать это сделать всем: прививайтесь, и ваш иммунитет укрепится, организм сможет эффективно противостоять гриппу с его новыми, ежегодно возникающими модифицированными вирусами.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.