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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5939 человек, в том числе вчера, 12 ноября, – 16 человек
13.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Волковысский район:
Лесной массив д.Матвеевцы, лес «Замковый» – 2 случая.
Дятловский район:
Лесные массивы:
Новогрудский район:
Частное домовладение д.Попковичи – 2 случая.
Слонимский район:
Лесные массивы:
д.Тушевичи – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5939 человек, в том числе вчера, 12 ноября, – 16 человек
Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Коптевский с/с – 1 случай. Подлабенский с/с – 1 случай. урочище Пышки – 1 случай. Мостовский район – 1 случай. ...
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