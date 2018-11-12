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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5939 человек, в том числе вчера, 12 ноября, – 16 человек

13.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5939 человек, в том числе вчера, 12 ноября, – 16 человек

Гродно и Гродненский район: 

Лесные массивы: 
Коптевский с/с  – 1 случай. 
Подлабенский с/с  – 1 случай. 
урочище Пышки – 1 случай. 
Мостовский район – 1 случай. 
Щучинский район – 1 случай. 

Волковысский район: 

Лесной массив д.Матвеевцы, лес «Замковый» – 2 случая. 
Гродненский район (лес д.Родевичи) – 1 случай. 

Дятловский район: 

Лесные массивы: 
д.Сверплевичи – 1 случай. 
в р-не санатория «Альфа-Радон» – 1 случай. 

Новогрудский район: 

Частное домовладение д.Попковичи – 2 случая. 
Лесной массив д.Кустино – 1 случай. 

Слонимский район: 

Лесные массивы: 

д.Тушевичи – 1 случай. 
Альбертинское лесничество– 1 случай. 
Жировичское лесничество – 1 случай. 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5939 человек, в том числе вчера, 12 ноября, – 16 человек

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:  Лесные массивы:  Коптевский с/с  – 1 случай.  Подлабенский с/с  – 1 случай.  урочище Пышки – 1 случай.  Мостовский район – 1 случай. ...
 
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