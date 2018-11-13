Сигаретам есть альтернатива

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О том, что курение вредит здоровью, знают все. Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из них осознает в полной мере степень этой опасности. Ежегодно курение уносит миллионы жизней, еще большее количество жизней калечит.

Одной из особенностей, обуславливающих пристрастие к табаку, являются быстрое его разрушение в организме (наполовину за 2 часа) и быстрое возникновение желания закурить повторно, что и поддерживает формирование зависимости. Курение превращает человека в слабовольного наркомана, не решающегося отказаться от последнего удовольствия покурить, даже когда онкологом всё сказано о диагнозе «рак». Влияние курения на риск возникновения онкологических заболеваний изучено досконально. Курение табака является канцерогенным для человека и приводит к развитию рака слизистой оболочки полости рта, глотки, пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, гортани, легких, мочевого пузыря, почек. Кроме того, доказана зависимость риска развития раковых опухолей от возраста начала курения, количества сигарет, выкуриваемых в день. Наибольший риск возникновения рака легких — у лиц, начавших курить до 15 лет и выкуривающих к моменту развития заболевания более 25 сигарет в день. Важно отметить, что другие формы употребления табака (в виде сигар, жевание, нюхание) не снижают риска развития онкологической патологии. Курильщики не только подвергают риску свое здоровье, но и здоровье окружающих, так как пассивное курение также является канцерогенным. Риск развития онкологических заболеваний у пассивных курильщиков повышается в среднем на 30 %.

Как активное, так и пассивное курение крайне опасно для подростков, беременных женщин и кормящих мам. Курение в подростковом возрасте негативно сказывается на здоровье школьника, наносит серьезный ущерб еще незрелому организму. Рост и развитие организма может происходить как до 18, так и до 25 лет. Для нормального развития клеткам требуется определенное количество питательных веществ и кислорода, которое неизбежно сокращается, если школьник курит. Какими морально-этическими нормами руководствуется беременная женщина или кормящая мама, трудно представить — ведь при курении матери в сотни раз увеличивается риск мертворождений, врожденных пороков, развития хронических заболеваний бронхо-легочной и сердечно-сосудистой систем у малыша.

Курильщикам следует помнить, что не существует безопасной сигареты или безопасного уровня курения. Единственным наиболее эффективным способом снижения опасностей курения продолжает оставаться полное его прекращение.

Курение — просто привычка, от которой бывает трудно отказаться, так как это нарушает привычный образ жизни человека, создает стресс, который усугубляется временным расстройством систем организма вследствие нехватки никотина. И если к отсутствию никотина, т.е. к своей нормальной работе организм привыкает быстро, то расстаться с привычкой, ритуалом курения достаточно сложно. Хорошей альтернативой привычке курить могут стать занятия спортом. Это тоже привычка, но хорошая, полезная.

Давайте будем развивать у себя хорошие привычки, приучать к этому своих детей. Это может помочь сохранить и укрепить здоровье наше и будущих поколений.

Татьяна СЕВЕРЕНЬ,

врач-онколог Несвижской ЦРБ.