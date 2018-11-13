Всемирный день диабета 2018: Семья и диабет

Сахарный диабет — это группа заболеваний эндокринной системы, развивающихся из-за недостатка или отсутствия в организме инсулина (гормон), в результате чего значительно увеличивается уровень глюкозы (сахара) в крови (гипергликемия). Проявляется чувством жажды, увеличением количества выделяемой мочи, повышенным аппетитом, слабостью, головокружением, медленным заживлением ран и т. д. Заболевание хроническое, часто с прогрессирующим течением.

Вовремя поставленный диагноз дает пациенту шанс оттянуть наступление тяжелых осложнений. Но не всегда удается распознать первые признаки сахарного диабета. Виной этому служит отсутствие у людей элементарных знаний об этом заболевании и низкий уровень обращаемости пациентов за медицинской помощью.

Причины возникновения

Причин возникновения сахарного диабета достаточно много, в основе которых лежит общее нарушение функционирования эндокринной системы организма, основанное либо на дефиците инсулина — гормона, вырабатываемого поджелудочной железой, либо на неспособности печени и тканей организма в должном объеме перерабатывать и усваивать глюкозу.

Из-за недостатка этого гормона в организме постоянно повышается концентрация уровня глюкозы в крови, что приводит к нарушению обмена веществ, поскольку инсулин выполняет важную функцию по контролю переработки глюкозы во всех клетках и тканях организма.

Одна из причин – предрасположенность, передающаяся по наследству. Если у человека есть в роду диабетики, то он имеет определенный риск тоже получить данное заболевание, особенно, если будет вести неправильный образ жизни.

Причинами развития сахарного диабета даже у тех, у кого нет к нему предрасположенности, могут стать:

неправильное питание и злоупотребление сладким;

стрессы и различные психоэмоциональные нагрузки; перенесенное тяжелое заболевание;

нарушение работы печени; смена образа жизни;

лишний вес;

тяжелый труд и т.д.

Многие считают, что диабет возникает у сладкоежек. Это в большей степени миф, но есть и доля истины, хотя бы только потому что от избыточного потребления сладко появляется лишний вес, а в дальнейшем и ожирение, что может быть толчком для сахарного диабета 2 типа.

Факторы риска, способствующие развитию данного заболевания у детей, по некоторым пунктам имеют сходство с вышеперечисленными факторами, однако и здесь есть свои особенности. Выделим основные из таких факторов:

рождение ребенка у родителей с сахарным диабетом (при наличии этого заболевания у одного из них или у обоих);

частое возникновение вирусных заболеваний у ребенка;

наличие тех или иных нарушений в обмене веществ (ожирение, гипотиреоз и пр.);

вес ребенка при рождении от 4,5 кг и более;

пониженный иммунитет.

Первые признаки сахарного диабета

Первые признаки сахарного диабета обычно связаны с повышенным уровнем сахара крови. В норме этот показатель в капиллярной крови натощак не превышает значения 5,5 мМ/л, а в течение дня — 7,8 мМ/л. Если среднесуточный уровень сахара становится более 9-13 мМ/л, то у пациента могут возникнуть первые жалобы.

По некоторым признакам легко распознать сахарный диабет на ранней стадии. Незначительное изменение состояния, которое сможет заметить любой человек, часто указывает на развитие первого или второго типа этого заболевания.

Признаки на которые нужно обратить внимание:

Чрезмерное и частое мочеиспускание (примерно каждый час)

Зуд кожи и половых органов.

Сильная жажда или повышенная потребность пить много жидкости.

Сухость во рту.

Плохая заживляемость ран.

Сначала большой вес, в последующем уменьшение его за счет нарушения усвоения пищи, в особенности углеводов.

В случае выявления признаков диабета врач исключает другие заболевания с аналогичными жалобами (несахарный, нефрогенный, гиперпаратиреоз и другие ). Далее проводится обследование для определения причины диабета и его типа. В некоторых типичных случаях эта задача не представляет труда, а иногда требуется дополнительное обследование.

Как лечить сахарный диабет у взрослых?

Врачи назначают комплексное лечение сахарного диабета с целью обеспечить поддержку нормального содержания глюкозы в крови. В данном случае важно учесть, что нельзя допускать ни гипергликемии, то есть возрастания уровня сахара, ни гипогликемии, то есть его падения.

Перед началом лечения, необходимо провести точную диагностику организма, т.к. от этого зависит положительный прогноз выздоровления.

Лечение диабета направлено на:

снижение уровня сахара в крови;

нормализацию обмена веществ;

предупреждение развития осложнений диабета.

Сморгонская ЦРБ