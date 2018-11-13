Само не пройдет, скорую помощь — немедленно. Развенчиваем мифы об инсульте

Инсульт — бич современности. Сегодня он не только достаточно серьезно распространен, но еще и существенно помолодел. Основная опасность в том, что он случается неожиданно. Последствия же могут быть страшными, вплоть до смерти. Сама же болезнь окутана немалым количеством мифов и домыслов, которые приводят к осложнениям. О том, что надо знать об инсульте и каким распространенным утверждениям не стоит верить, "АиФ" рассказал главный внештатный невролог Департамента здравоохранения г. Москвы Николай Шамалов.

Миф 1. При инсульте надо создать покой и комфорт, отлежаться, в больницу ехать необязательно

Это не так. Если только заподозрен инсульт, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и отправляться в специализированное отделение для лечения пациентов с инсультом. Общее правило для людей с инсультом: чем раньше пациент обратился за медицинской помощью, чем раньше попал в стационар, тем больше шансов у него на выживание и на эффективное лечение. Поэтому не нужно выжидать: час, другой, третий, авось само пройдет. Если инсульт заподозрен, нужно срочно вызывать скорую помощь.

Миф 2. Основной признак инсульта — головная боль

Нет, это не так. Головная боль может быть признаком одной из форм нарушения мозгового кровообращения, когда происходит субарахноидальное кровоизлияние из-за разрыва аневризмы артерии мозга. И вот в этой ситуации головная боль является лидирующей в клинической картине инсульта. Она, как правило, очень сильная по характеру, похожа на удар по голове, как это описывают пациенты. Развивается она быстро и является интенсивной.

Но такая ситуация встречается всего в 3-5% случаев. Для всех остальных форм инсультов головная боль не является надежным и лидирующим признаком.

Первый признак инсульта — слабость в руке и ноге с одной стороны. Иногда, если это сильно выраженный симптом, человек может даже упасть. Если же слабость больше в руке, например, то он может выронить что-то: ручку, кружку и т. д. Второй признак — это речевые нарушения, когда человек не говорит вообще или не воспринимает, что ему говорят. Также он может все понимать, выполнять просьбы, но при этом у него будет крайне смазанная речь, ощущение «каши во рту». Третий наиболее частый симптом — это перекос лица, когда внезапно возникает асимметрия лица, опущен угол рта, лицо перетянуто на одну сторону. Если что-то из перечисленного заметно, следует немедленно вызвать скорую помощь. Однако до приезда медиков человеку ничего нельзя давать: ни воды, ни еды, никаких таблеток, т. е. ничего через рот (так называемый принцип НЧР). Следует уложить пострадавшего на ровную поверхность и ждать приезда врачей.

Миф 3. После перенесенного инсульта полного восстановления не будет

Восстановление после инсульта зависит от многих факторов. Во-первых, от того, какой был инсульт: ишемический или геморрагический, т. е. обусловленный или закупоркой сосуда, или кровоизлиянием. Во-вторых, важную роль играет размер очага поражения в мозге: чем больше эта часть, тем тяжелее состояние пациента, восстановление идет сложнее. Если это очаги небольших размеров и расположенные в зонах мозга, которые стратегически не так значимы для человека, они могут полностью восстанавливаться до того уровня, который был до заболевания.

Все очень индивидуально. Значение имеет и то, насколько быстро человек обратился за помощью к медикам и какие терапевтические мероприятия были проведены.

Миф 4. Инсульт напрямую зависит от генетики

Инсульт сам по себе по наследству однозначно не передается. Но могут увеличивать риск инсульта некоторые состояния, которые могут быть предопределены генетически. Например, генетическую природу могут иметь артериальная гипертензия, высокий уровень холестерина, сахарный диабет. А они уже приводят человека в зону риска по инсульту. Но это не в 100% случаев приведет к инсульту. Инсульт — это всегда определенное взаимодействие между генетическими факторами риска и факторами среды: как человек себя ведет, соблюдает ли здоровый образ жизни, занимается ли профилактикой и т. д.

Миф 5. Инсульт не повторяется

Наоборот, даже если у человека, перенесшего инсульт, полностью прошли все симптомы, он все равно остается в группе риска, причем довольно высокого, по развитию повторного инсульта. Поэтому он должен соблюдать определенные условия, принимать прописанные препараты, которые направлены на профилактику такого состояния.

Наиболее высок риск повторного приступа в первые 3 месяца после первого. Но при этом возможность второго инсульта напрямую зависит от того, как человек ведет себя во время реабилитационного периода и как соблюдает рекомендации врача по вторичной профилактике. Если он, например, не следит за давлением, уровнем холестерина, не принимает препараты, которые кровь разжижают, тогда у него риск повторного инсульта гораздо выше, чем до развития первого приступа.

Миф 6. Инсульт нельзя предотвратить

Это не так. Во-первых, людям, которые приближаются к рубежу в 50 лет, следует уделить внимание своему образу жизни: надо отказаться от вредных привычек, особенно от курения, начать следить за весом, контролировать давление, уровень холестерина и сахара в крови. Такие несложные вещи способны эффективно снижать риски развития инсульта.

Особое внимание следует уделить своему здоровью тем, у кого уже есть сопутствующие патологии типа артериальной гипертензии, сахарного диабета и т. д. Им следует вовремя и по схеме принимать препараты, корректирующие ситуацию, а также соблюдать простые советы по здоровому образу жизни, чтобы свести к минимуму возможность проявления инсульта у себя.