Беги, Форрест. Как понять, что вы связались не с той женщиной

Хотя количество женщин в нашей стране, что называется, зашкаливает, мужчины не меньше слабого пола озадачены поисками второй половины. Как вычислить ту самую среди меркантильных, неуравновешенных и ревнивых особ, рассказывает психолог и радиоведущая Анетта Орлова.

Тип: ревнивица

Вы еще не женаты, но она все равно звонит по 100 раз в сутки (а то и больше!) и маниакально допрашивает, где вы и с кем. Такая дама готова в любой момент устроить сцену ревности, поскольку подозревает всех женщин в попытках соблазнить ее мужчину. Она требует доступ к вашему мобильному телефону, а когда вы его даете (скрывать ведь нечего), дальше все развивается по стандартному сценарию: «ревнивица» находит какое-то безобидное сообщение от девушки или женщины и моментально придумывает причину, из-за которой вы просто обязаны заблокировать этого абонента. Тщательному анализу подвергается не только содержимое вашего мобильного, но и социальные сети. Такие женщины могут даже создать липовый аккаунт под другим именем, чтобы «вывести вас на чистую воду».

Вы везде и всегда должны быть вместе. Даже когда речь идет о поездке к вашей маме или встрече с друзьями в чисто мужской компании. Ужиться здесь сложно, можно только смириться и подчиниться, в противном случае — вечный скандал. Нужно ли вам это?

Тип: вечный ребёнок

Как и любой ребенок, такая женщина эгоистична. Она не играет, не кокетничает, не прикидывается дурочкой, а реально ощущает себя маленькой девочкой. Такая особа может три часа причёсываться, подбирать кофточку, и не важно, что ее все ждут. Она хочет быть замужем, однако при этом не готова быть женой и уж тем более чем-то жертвовать, ей важны исключительно дивиденды, которые можно получить в союзе.

«Ребенок» не понимает ценность денег, его занимают только собственные желания и потребности. Дамы такого типа с удовольствием потратят весь день на магазины, и не важно, что свекровь заболела (или кто-то из родных), и ей нужно помочь. А уж если у супруга вдруг обнаружили серьёзный недуг или он попал в какую-то сложную ситуацию, такая жена без зазрения совести будет искать ему подходящую альтернативу. Зачем ей муж, который не способен давать деньги и уделять ее персоне максимум внимания?

Главный глагол в жизни «ребенка» — «хочу». Отсюда готовность совершать беспринципные поступки, потому что «хочу» всегда побеждает. Такое явление, как угрызения совести, ему вообще не знакомо, ведь волевой контроль в данном случае снижен.



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Тип: неопределившаяся

Вы нужны женщине лишь для того, чтобы заполнить пустоту. У неё есть отношения с другим мужчиной, но ее что-то в них не устраивает. Она постоянно выдаёт противоречивые сигналы: то звонит и приглашает вечером на кофе, то делает шаг назад и советует устроить свою личную жизнь. У такой особы есть главный мужчина (и это не вы), но с ним что-то не ладится. «Неопределившаяся» абсолютно точно любит его, однако почему-то регулярно звонит вам из кафе, с работы или от подруги с предложением заехать за ней. Она принимает внимание и восхищение, ревниво отгоняет от вас соперниц, но сама не может дать вам отношений. Эта женщина просто привыкла, что вы в неё влюблены, и если вдруг вы делаете попытку переключить внимание, то моментально, как тигрица начинает заманивать вас опять в свои сети. Вы ей нужны для спокойствия, ощущения своей востребованности, ведь должен же кто-то быть источником внимания и заботы. Не слушайте ее, бегите!

Тип: женщина-нарцисс

«Нарциссы» очень похожи на девочек-подростков со вспышками агрессии. Они полны претензий к своим родителям, стесняются их, если те социально не слишком успешны. Такие женщины не способны на эмоционально здоровые отношения, они тяготятся прочными стабильными связями, у них полностью отсутствует эмпатия и ярко выражена склонность к агрессии, хотя они хитро скрывают свои негативные черты характера от посторонних глаз. Женщины этого типа обожают уводить мужей у своих подруг, заводить любовь с лучшим другом своего же мужчины. Еще одна отличительная черта — стремление безжалостно провоцировать сильный пол на конфликт друг с другом. «Нарциссы» обожают, когда из-за них происходят мужские ссоры, это даёт им ощущение значимости. Они вообще постоянно хотят быть в центре внимания и держатся только рядом с теми, кто готов ими слепо восхищаться. Искренние чувства мужчины для них — это всего лишь зеркало их сексуальности и привлекательности. Чтобы быть рядом с такой женщиной, нужно постоянно «кормить» ее самолюбие и быть готовым к конкуренции.



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Тип: женщина-контролёр

Такая женщина способна полностью поглотить ваше личное пространство без остатка и взять под контроль все, что попадется ей под руку. Она вроде бы постоянно заботится о вас, но за этой заботой прячется жесткий контроль. Еще женщины этого типа тревожны и плаксивы. Если вы чуть задержались по дороге домой, они будут переживать. Рядом с «контролером» вы неизбежно останетесь без друзей, рыбалки, футбола и других традиционно мужских развлечений. Но, увы, это далеко не все потери, которые вас ожидают: такие женщины обычно ограничивают общение своей второй половины даже с матерью и детьми от других браков. Отношения с такой дамой означают, что вы регулярно будете получать от нее разного рода указания и требования, и должны будете действовать только так, как она сказала. Не самая приятная перспектива, не правда ли?