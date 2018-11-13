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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5945 человек, в том числе вчера, 13 ноября, – 6 человек
14.11.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Озерский с/с – 1 случай.
Берестовицкий район:
Частное домовладение аг.Старый Дворец – 1 случай.
Слонимский район:
Лесной массив д.Новая Стража – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5945 человек, в том числе вчера, 13 ноября, – 6 человек
Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Озерский с/с – 1 случай. Обуховский с/с – 1 случай. урочище Пышки – 1 случай. урочище Лососно – 1 случай. ...
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