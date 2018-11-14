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Сморгонская ЦРБ напоминает: Грипп

15.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям и летальным исходам, в основном у пожилых больных и детей. Эпидемии появляются почти каждый год, обычно осенью, зимой, причём при этом поражается более 15% населения.
Сморгонская ЦРБ напоминает: Грипп

Грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций – ОРВИ. Наибольшую инфекционную опасность больной гриппом человек представляет в первые 5-6 суток от начала заболевания. Путь передачи — аэрозольный. Продолжительность заболевания, как правило, не превышает недели.

Причины

Грипп вызывает группа вирусов, относящихся к семейству Orthomyxoviridae. Различают три больших рода — A, B и C, которые подразделяются на серотипы H и N, в зависимости от того какие белки обнаруживаются на поверхности вируса, гемагглютинин или нейраминидаза. Всего таких подтипов 25, но у человека обнаруживаются 5 из них, причём один вирус может содержать оба вида белков разных подтипов.

Источником является уже заболевший человек, который в окружающую среду выделяет вирус посредством кашля, чихания и т. д. Имея аэрозольный механизм передачи (вдыхание капель слизи, слюны), грипп распространяется достаточно быстро – больной представляет собой опасность для окружающих в течение недели, начиная с первых часов заражения.

Первые признаки

Первые признаки гриппа заключаются в следующем:

  • Ломота в теле.
  • Головная боль.
  • Озноб или жар.
  • Насморк.
  • Дрожь в теле.
  • Боль в глазах.
  • Потливость.
  • Неприятное ощущение во рту.
  • Вялость, апатия или раздражительность.
  • Основной признак болезни – резкий подъем температуры тела до 38-40 градусов Цельсия.

Лечение гриппа

У взрослых лечение гриппа, в большинстве случаев, проводится дома. Только тяжелое течение болезни или наличие одного из следующих опасных симптомов требует госпитализации:

  • температура 40°C и больше;
  • рвота;
  • судороги;
  • одышка;
  • аритмия;
  • снижение артериального давления.

Затяжное лечение или несоблюдение рекомендаций врача зачастую приводит к осложнениям.

Как правило, при лечении гриппа назначаются:

  • обильное питье;
  • жаропонижающие средства;
  • средства, поддерживающие иммунитет;
  • средства, снимающие катаральные симптомы (сосудосуживающие для облегчения носового дыхание, противокашлевые);
  • антигистаминные препараты при угрозе аллергической реакции.

Для борьбы с лихорадкой показаны жаропонижающие препараты, которых на сегодняшний день очень много, но предпочтительней принимать парацетамол или ибупрофен, а также любые лекарственные средства, которые изготовлены на их основе. Жаропонижающие препараты показаны, если температура тела превышает 38° С.

Сморгонская ЦРБ

 
 
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Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к...
 
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