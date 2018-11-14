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Сморгонская ЦРБ напоминает: Грипп
15.11.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям и летальным исходам, в основном у пожилых больных и детей. Эпидемии появляются почти каждый год, обычно осенью, зимой, причём при этом поражается более 15% населения.
Грипп входит в группу острых респираторных вирусных инфекций –
Причины
Грипп вызывает группа вирусов, относящихся к семейству Orthomyxoviridae. Различают три больших рода — A, B и C, которые подразделяются на серотипы H и N, в зависимости от того какие белки обнаруживаются на поверхности вируса, гемагглютинин или нейраминидаза. Всего таких подтипов 25, но у человека обнаруживаются 5 из них, причём один вирус может содержать оба вида белков разных подтипов.
Источником является уже заболевший человек, который в окружающую среду выделяет вирус посредством кашля, чихания и т. д. Имея аэрозольный механизм передачи (вдыхание капель слизи, слюны), грипп распространяется достаточно быстро – больной представляет собой опасность для окружающих в течение недели, начиная с первых часов заражения.
Первые признаки
Первые признаки гриппа заключаются в следующем:
Лечение гриппа
У взрослых лечение гриппа, в большинстве случаев, проводится дома. Только тяжелое течение болезни или наличие одного из следующих опасных симптомов требует госпитализации:
Затяжное лечение или несоблюдение рекомендаций врача зачастую приводит к осложнениям.
Как правило, при лечении гриппа назначаются:
Для борьбы с лихорадкой показаны жаропонижающие препараты, которых на сегодняшний день очень много, но предпочтительней принимать парацетамол или ибупрофен, а также любые лекарственные средства, которые изготовлены на их основе. Жаропонижающие препараты показаны, если температура тела превышает 38° С.
Сморгонская ЦРБ
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Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к...
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